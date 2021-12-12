汪小菲深夜轟「我就不信沒法律」再秒刪文　網民揭勝訴地產商背景

大陸富二代汪小菲和大S於11月22日宣布離婚，隨即全心投入新事業。他時常在網路衝動發言，盛傳因此婚姻出現裂痕。而他深夜突然發文「我就不相信沒有法律了」，然而隨後再度秒刪。



汪小菲10月曾分享奇葩事件，10年前在唐山買了8000多平方公尺的樓，並開設餐廳投資破億，結果開發商10幾年來不給辦房產證，後來得知他的土地房產被地產公司抵押謀求自身的貸款，「相當於你買了房，開發商不給你辦證兒，還拿你的房地做抵押」。他憤而提告且一審獲得勝訴，不過對方上訴到高等法院，結果一審判決居然遭到駁回。

對此汪小菲氣到發文「我就不信沒有法律了」。他並以「不出所料」來形容一審遭駁回雖然不感到意外，仍指出這是很罕見的狀況，因為地產公司規模和實力都比他大很多。

而汪小菲質疑整個判決過程：「我們一審勝訴了，而且有理有據，我為什麽之前發這個微博，就是因為了解有某人給河北高院……。我們沒關係，只能通過公眾媒體尋求合理的判決。看來不出所料，和我預判的一樣，居然他們自己推翻了自己的判決。」有法律博主給建議，他也回應「是某退休人員在背後做顧問」，對整起官司公平性感到存疑。

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網友輪番回應汪小菲，「作為我們小百姓想，以你的今時地位，竟然有人能騙你，可想這個房地產公司有多牛」、「名人維權都這麽難，普通老百姓那就更加難了」、「你這種量級的名人，碰到這種有理的事還不能贏，換到我們普通韭菜身上，怕是人怎麽沒的都不知道」、「你好歹算個名人都有這樣委屈，可想而知底層老百姓的生活」。部分網友注意到，汪小菲提告的對象，應該是地方政府的國家企業，餐飲界名人和政府相關企業之間的土地糾紛，讓官司事件更增添爭議。

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