上海男子租屋前打掃驚見香燭遺照　地產經紀曾拒退中介費

據《澎派新聞》報道，上海市的丁先生日前透過地產經紀「我愛我家」租房子，入住前打掃卻發現有香燭、老人遺物、遺像等物品，他質疑房屋出租前設有靈堂。丁先生因此「感到不適」，要求解除合約同時退還中介費。



但一開始地產經紀拒絕退還中介費，在協調後一開始妥協願意退還一半中介費，後卻未履行承諾。12月15日在內地媒體介入後，兩方簽訂和解協議，「我愛我家」同意在7個工作日內向丁先生退還一半中介費800元。



租客丁先生表示，他在今年7月2日，經「我愛我家」介紹在上海市普陀區簽訂了一處房屋的租賃合同，簽了一年的租約。他在入住前打掃房屋的過程中，卻發現房屋內留有香燭、老人遺物、遺像，丁先生感到不適，他認為房屋在出租前設有靈堂，「我愛我家」卻沒有善盡告知義務。

丁先生認為，地產經紀「沒有將房屋真實情況如實、全部告知」隱瞞關鍵訊息，雙方處於資訊不對等，丁先生遂要求解除賃合同，但遭到「我愛我家」拒絕。

而後，丁先生在線上平台投訴，「我愛我家」同意退還一半仲介費用。但事後丁先生卻未收到款項，也聯絡不上相關負責人。後經《澎派新聞》聯繫「我愛我家」負責人，對方才表示會積極處理。並於12月15日與丁先生簽訂和解協議，同意在七日內退還一半仲介費，共800人民幣。

上海市普陀區「我愛我家」負責人則表示，房屋中確實有上一個租戶遺留的一些物品，他提到，在家中擺放遺物和遺像等現象「可能與當地某些風俗相關」，也能理解消費者的擔憂。

房間曾設有靈堂 是否該向租客揭露?

《澎派新聞》採訪北京市京師（上海）律師事務所律師朱超宇，他提到，如果仲介並未告知這一關鍵資訊，可以認定仲介在提供仲介服務的時候存在重大失職。

根據《民法典》第962條的規定，仲介人應當就有關訂立合同事項向委託人如實報告。仲介人故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實或者提供虛假情況，損害委託人利益的，不得請求支付報酬並應當承擔賠償責任。