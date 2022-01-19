45年前心血來潮創作精妙上聯　山東七旬老伯懸賞萬元求下聯

山東泰安的72歲老伯王玉成，45年前在一次工會的活動中創作上聯「易蔔生 安徒生 生生 生花妙筆」，若有工友對出下聯即可獎勵5元（人民幣．下同）。

但多年來，獎勵金額從5元增至如今1萬元，王玉成仍未能收到令他滿意的下聯。

王玉成坦言，現時已經收到從全國各地發來的五六千條下聯，有的前面兩個人名無法作出別解，有的後兩個疊字沒有意趣，「至今沒有入圍的。」



想要對出下聯，難點共有三個，一是前兩個詞必須是名人，二是人名要有明顯的別解，三是其後兩個字要是名詞。（影片截圖）

憶述當年經過，王玉成指1977年時他還不到30歲，當時在泰安的建設兵團裡工作。適逢工廠的工會搞活動，王玉成一時心血來潮，即場創作幾十條上聯，「我想了十幾分鐘就寫出來了。其他的上聯很快被工友對了出來，只有這一條難對。」為求得下聯，王玉成宣布能對出來就獎勵5元。45年前一個月工資只有約18元，獎勵5元可說是非常高。

王玉成介紹，想要對出下聯，難點共有三個。一是前兩個詞必須是人名、戰略家、軍事家或者畫家等，要是公認的名人。第二是人名要有明顯的別解，易卜生可以別解為用易經占卜人生，安徒生則可以別解為安能活出一生。至於第三個難點就是「生生」，只能是名詞，意即代表書生、文人、秀才，絕大多數人都會誤會是動詞。

山東省楹聯藝術家協會原主席婁以忠亦表示，王玉成的上聯為諧趣聯，一般在聯語中或明或暗地含有一定難度的關卡，是對聯中比較難解的一種。

王玉成坦言，上聯他只花不到十多分鐘時間就創作出來，下聯卻苦思四十多年，「我幾乎每時每刻都在想，再也想不出這麼精妙的下聯了。」