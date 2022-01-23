湯加火山爆發｜當地華人：曾短暫接通2G網絡　火山石如冰雹般落下

1月14日，南太平洋島國湯加（Tonga）的海底火山爆發，除了引發海嘯，當地的海底電纜亦被切斷，導致對外通訊中斷。

隨着當地的電力供應逐步恢復，不少人都希望知道湯加的最新情況。《極目新聞》報道，身處在湯加首都努庫阿洛法的荳荳，昨天（22日）就講述了近幾日湯加的情況。



荳荳表示，早於1月14日當地已發生過一次小型的火山爆發。在火山爆發當日，荳荳曾到過湯加電力委員會，欲就新屋安裝電線的許可證事宜開會，但職員指因有機會發生海嘯，所以辦公室只工作半天，要求她擇日再到辦公室。

湯加首都努庫阿洛法，有車輛被火山灰覆蓋。（新華社）

1月15日，湯加的海底火山噴發。荳荳稱，當日下午5時21分看到蘑菇雲，在家中還能感受到地面有震動，約半小時後天空開始落下黃豆大小的火山石，大概5時53分開始出現海水倒灌，「火山石比較輕，但落下的時候就像下那種很大的冰雹一樣」。

由於機場是主島地勢最高的地方，不少人都提出要去機場避難，但她選擇留在家中，「朋友說，車的前擋風玻璃上都是灰，根本看不見，所以只能開著窗戶，把頭探出去，這樣才能開車」。

受到海嘯及火山灰的污染，湯加急缺食用水。荳荳介紹，若家中有飲水機配備的水桶，就可以帶水桶去水廠買水，「有些人可能是因為家裏沒這種水桶，用來裝水的容器又不夠，所以用水出現了困難」。

目前，湯加的網絡仍未接通。荳荳表示，上周五 （21日）下午1時17分時曾接通了約一分鐘的網絡，但只有2G網絡，只能接收文字信息，「網上有些內容講得太嚇人了，所以還是怕他們（家人）太擔心（我們）。我們在這邊現在是安全的，就是網絡不通暢，可能有時候聯繫不上，家裏人就會緊張」。