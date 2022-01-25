「手機0元租」瞄準青少年市場　租金比售價高近2倍有貸款之嫌？

江蘇蘇州多個工業園區附近聚集不少手機銷售店，店外都掛出「手機0元租」招牌。然而，租賃平台的目標僅為16歲至20歲的青少年，月租手機一年的價格更比手機的市場售價高1.96倍。到底「0元租」是否掛羊頭賣狗肉，實際是向未成年人放高利貸？



《央視財經》報道，有受害者以月租490元（人民幣，下同）的價格，分12個月，共計 5880元，租賃一部市場價約3000元的手機，租金高達手機價格的1.96倍。有「手機0元租」的店員稱，租手機由嗨租平台推出，只要滿16周歲就可以租用，但超過20歲，平台審核通過租手機的機率就會降低。

根據嗨租平台通過前期資料審核的資料顯示，平台嚴格篩選出16至20周歲的年輕承租人。同時，前述平台發布的隨心租報價表顯示，以月租最低301元，按最低租期9期為例，某款手機的租金高達2709元，但手機官方公開售價僅1399元，租金比例達到售價的193%。

有律師表示，上述的「租手機」實質是一種資金借貸行為，若相應的利率高於36%，法律上是不予保護，可能涉嫌高利貸。法律人士提醒，為躲避監管，此類手機租賃在合約中規避很多融資條款，實際操作中確實存在「租」、「購」說法不一的情況，消費者在簽署合約時應仔細閱讀相關條款，並由監護人代為辦理。

事實上，全國各地都有與之相同的租機平台業務，網上不時都有一些標榜「0 首付低分期 」的手機租賃平台，通過線下合作商戶向消費者出租手機。

報道指，前述的嗨租平台涉及多宗投訴，均涉嫌引誘未成年人分期租手機，而逾期後產生的利息高於手機原本價值數倍。目前，已有過千宗手機租賃約糾紛案訴至法院，多名受害者均表示被嗨租平台誤導，逾期利息無力償還。