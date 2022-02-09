江蘇八孩母親外一婦人被毆打致殘　徐州幸福城市成拐賣之城？

雖正值2022年北京冬季奧運賽事期間，但內地對「江蘇徐州八孩母親」一案的關注度未減，而當初拍攝八孩母親「徐州一修哥」當時也在離八孩母親被栓木屋不遠處，拍攝到另名也在徐州豐縣的婦人因被毆打致傷殘，20多年來都只能躺在地上。外界認為該婦人跟八孩母親一樣，都是被拐賣到徐州並受盡虐待。



內地前調查記者鄧飛在微博表示，該名農婦也已送往治療，據了解，徐州豐縣將展開全縣排查。2021年新華社《瞭望東方週刊》曾評選「2021年中國最具幸福感城市」，徐州入選，此次江蘇一連爆發兩名農婦疑似遭拐賣虐待，引發網民批評徐州成「拐賣之城」。



2月7日晚間11時，徐州官方針對「江蘇徐州豐縣八孩母親」被用鐵鍊拴破屋一事，發布通報，稱已確認八孩母親楊某俠的身份，其本名小花梅，1994年她曾嫁至雲南省保山市1996年離婚後回到亞谷村，當時已表現出言語行為異常。

通報指，小花梅的媽媽委託同村人將小花梅帶到江蘇治病，「順便找人嫁了」，兩人從雲南省昆明市乘火車到達江蘇省東海縣後，小花梅走失，當時未報警，也未告知小花梅家人，目前小花梅的父母已不在人世；而公安已對將小花梅栓在破屋的丈夫董某民是否涉嫌違法犯罪開展調查。

不過不少內地網民質疑官方說法，認為案件明顯涉及人口拐賣。此外，當初拍攝八孩母親的抖音網紅「徐州一修哥」也曾拍攝豐縣有另名婦女躺在地上，據該影片所說，她是被毆打致殘，生了兩個小孩，20多年來只能躺在地上。長期關注人口拐賣問題的前調查記者鄧飛在微博指出，該名女子也已經被送到豐縣精神病院接受治療。

鄧飛在微博提到，徐州市公安局目前派出30多名警力加上豐縣也派出70多人，從除夕開始就展開工作，豐縣表示，調查完兩位婦女情況後，並將「舉一反三」展開全縣排查。

徐州曾入選2021年幸福城市 網民斥：諷刺

因加上徐州豐縣此前的兩次官方通報，一共有三次官方通報，不只每次版本都不同，也未能讓民眾信服。許多網民提到，通報尚存許多疑惑之處，對徐州官方強調「不存在拐賣」一說存疑。更諷刺「徐州」竟可以入選2021年幸福城市，但亦有網民緩頰說，徐州各地也存在差異，不該以偏概全。

微博博主「杭州岳京杭」引述《浙江學刊 》2005年第4期的《華東五省雲南/廣西籍未成年被拐賣/騙婦女/兒童流入地個案研究》指出徐州自1980年代開始就是婦女拐賣誘騙買方盛行的地方。

該篇研究江蘇選擇徐州作為調查地，研究中提到在1985、1986年以後，江蘇逐漸成為被 拐賣/騙婦女/兒童的重要買方市場，雲南籍婦女兒童由拐賣或騙這一途徑流入江蘇的現象迅速增加，在1988到1990年形成高峰。最高峰時，一年被拐賣到徐州的外地婚遷婦女就有2000到3000人。

該研究指出，1993年以後，先期的因婚姻來到徐州的婦女開始介紹家鄉的婦女過來，形成滾動發展，在這一階段，完全強制性的拐賣現象減少，出現了「人帶人」現象。其中，不乏雖然自己生活得不好,但看到「介紹」別人過來可以賺錢，而開始從事拐賣，使自己從當初的受害者變成加害者的婦女。

2000年以後，由於全國對拐賣和騙婦女的專項嚴打，解救了一大批被拐賣的婦女兒童，法制意識增強了，買婦女的非經濟成本加大了，「購買欲望」減弱；另一方面，由於流入地經濟的發展，未婚女青年外流減少，未婚男子也娶得起當地女子了，外地婦女的「買方市場」萎縮，拐賣婦女騙婚現象大幅度減少。現在徐州每年流入的外地婚遷婦女為幾百人，而立案的拐賣婦女兒童案件也已由過去的一年幾十起、上百起下降到目前的一年幾起。

該博主分析，徐州是江蘇經濟比較差的地方，而這個豐縣又是徐州經濟最差的縣，所以豐縣這種拐賣婦女的惡劣程度，應該高於徐州市的平均水準。