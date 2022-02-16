疫情｜有港漂形容香港抗疫「一夜回到解放前」：早就沒人提通關了

本港的新冠肺炎疫情持續擴散，連日日增過千宗確診個案，國家主席習近平亦對此作出重要指示。

據《上觀新聞》報道，有居港內地人士形容雖然香港疫情「一夜回到解放前」，但生活總要繼續。談及去年12月盛傳香港將與內地實現免檢疫通關的消息，該人士稱現在「早就沒人提了」。



周曉是一名「港漂」，她今年1月初返回家鄉上海休假，因當時香港只有零星確診，所以她和周圍港漂都相信，這是最後一個要入境隔離的春節。

惟香港第五波疫情來勢洶洶，且當局的檢測能力無法應付每日飆升的確診個案。周曉形容，疫情爆發初期香港是排長隊買口罩，而現如今則是排長隊也難買新冠病毒快速檢測試劑盒。周曉還說，香港去年下半年風平浪靜，令一些港人開始鬆懈，甚至街上有人不認真戴口罩，「現在應該沒什麼人有僥倖心理了。」

另一名「90後」港漂朱瓔就表示，香港至今亦未有進行過全民檢測，在疫情遍地的當下，根本無法知道身邊的人是否已「中招」，她指，「只能盡量少接觸人，保持安全距離。」

朱瓔還說，面對如野火燎原般擴散的疫情，港府顯然已經心有餘而力不足，「現在一定要靠中央、靠內地來支援香港、救香港了。只要你不對內地有偏見，一定會有同感。」朱瓔又表示，她的家人曾試探著問要不要考慮辭職回內地發展，她考慮後決定繼續留港發展，她並相信在中央的支持先，香港可以逐漸走出疫情陰霾。