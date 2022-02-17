贛州婦聯寫信勸留守兒童父母回鄉上班　網民：家鄉有錢賺誰會離開

日前，江西贛州婦聯發起「孩子喊父母回家上班」行動，當地5萬多名婦聯幹部，趁外出工作的民眾返鄉過年時，進村入戶，給留守兒童的父母發了8萬封信「勸歸」。但此舉卻引發熱議，許多網民批評，不要只打親情牌，「如果家門口有工作，誰願意背井離鄉？」



據了解，今年1月，贛州市婦聯曾致信全市留守兒童家長，內容提到，「你捨下家裡的孩子和年長的父母外出打拼，孩子也有了另外一個心酸的稱呼——留守孩。為使全市留守兒童逐步減少，促進孩子健康成長......親愛的家長，請你回家鄉上班吧！」

在信件發送後，贛州多地也相繼組織了專門的招聘會或用工對接會。2月7日，江西贛州市婦聯召開「孩子喊父母回家上班」工作調度會。內媒報道指出，贛州是勞務輸出大市。根據現有資料，截至2020年11月底，贛州市共有農村留守兒童13.5萬人。

中國留守兒童沉迷手游成潮流，如何讓外出打工的父母能夠回家上班，對許多地方政府都是一大難題。（微博）

但可惜成效並未特別突出，更引發網民批評「不是為了賺錢，誰願意離鄉背井」稱婦聯是「道德綁架」。據當地媒體報導，在贛州經濟技術開發區某大型現場招聘會上，逾千人達成就業意向。而在常住人口2000人、留守兒童62人的贛州某山區村鎮社區，截至目前，只有1人明確表示今年不再外出務工，選擇在本地鞋服廠工作。

《人民日報》海外版旗下公眾號「俠客島」則評論，在春節期間動員務工人員留鄉，不是新鮮事。中國人民大學人口與發展研究中心教授段成榮透露，早在十幾年前，川渝地區就有過類似行動。每逢過年，村幹部都會走街串巷，鼓勵村民留在老家種田、做工，保障當地人口儲備。

段成榮指出，人口流動的根本原因是經濟差異，在區域、城鄉發展不平衡的大背景下，到經濟發展更快的地區、尋求更好的工作機會是人之常情。「但真要把人拉回來，還需要合適的就業機會、良好的營商環境以及有競爭力的薪資。情感並非決定性因素」。

他指出，10多年前就開始「喊人回家上班」的川渝地區，隨著當地經濟迅速發展，外出務工者已經開始成批回家。第六次人口普查時，當地人口回流趨勢初顯端倪，到2015年人口小普查時，回流現象已十分明顯。川渝地區的發展，甚至吸引了湖北、雲南等地務工者，昔日人口流出地逐漸成了人口流入地。

段成榮提到，發展才是硬道理。真正喊父母回家上班的不是孩子，而是發展機會和高品質崗位。據第七次全國人口普查資料顯示，中國現有流動人口已達3.76億。

贛州真金白銀留人 更盼望加入大灣區

「俠客島」指出，贛州是江西省面積最大、人口最多的地級市，是傳統勞務輸出大市。有媒體統計，贛州留守人數近年持續走低，相較2010年，留守人群中15-59歲人口比重下降2.52%，60歲及以上人口比重上升4.01%。留下的人少、人口老齡化加劇，當地自然要下大力氣吸引勞動力返鄉就業創業。

贛州希望能趕上粵港澳大灣區的發展機遇，讓人才回流。（資料圖片）

贛州也動用真金白銀勸人口回流，包括對積極提供就業崗位的農業產業基地、企業或經濟組織，市政府將優先給予3萬到5萬元人民幣資金扶持；對留守兒童家庭，贛州將推動實施創業擔保貸款優先、技能培訓優先、就業崗位優先等政策鼓勵。加上為期近兩個月的大型網路招聘會，700多家企業提供近6萬個就業崗位，

2021年12月，贛深高鐵開通，從贛州到深圳，最快只要1小時49分鐘。贛深高鐵跑得快，加速了贛州「融入粵港澳大灣區」發展戰略。

2020年，江西省提出支持贛州打造全省對接融入大灣區的橋頭堡。目前，贛州加速引進格力電器、同興達電子等一批大灣區製造企業，贛州希望能藉發展機遇讓勞動力回鄉。近期舉辦的贛州網路招聘會中，有30家從大灣區引進的企業一同亮相，提供崗位400餘個，計畫招聘人數1.1萬人。