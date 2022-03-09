非洲婦曾歷27次自然流產　蘇州援外醫生助誕男嬰圓媽媽夢

本月初，曾流產27次的非洲桑給巴爾女子瑞特瑪特，在蘇州援外醫生的幫助下，成功誕下一名男嬰。
江蘇援桑給巴爾醫療隊隊員、蘇大附一院婦產科醫生王娟表示，希望能分享中國婦幼健康的成功經驗，開展更多先進技術，為非洲婦女兒童健康水平的提高作出貢獻。
《蘇州日報》報道，現年36歲的瑞特瑪特曾經歷27次自然流產。去年9月底，懷孕14週的她得悉江蘇援桑給巴爾醫療隊，正支援奔巴島阿卜杜拉姆才醫院，於是立即到醫院求助。
詳細了解瑞特瑪特的病史後，來自蘇大附一院婦產科、普外科、麻醉科、心內科、影像科以及蘇大附兒院的新生兒科醫生，專門成立多學科診療團隊，決定先行開展宮頸環紮術，為孕婦肚中的胎兒系上「安全帶」。
王娟介紹，初步判斷瑞特瑪特是宮頸機能不全引起的反覆流產，由於懷孕時宮頸口難以承受胎兒逐漸增大的重量，胎兒會自行掉出。對於宮頸機能不全的患者，可通過宮頸環紮術，借助縫合技術來延長孕週，防治早產。
目前，宮頸環紮術在國內成熟開展，但當地醫學水平有限，此前很少進行宮頸環紮術。王娟與瑞特瑪特溝通並徵得同意後，立即為她施行宮頸環紮保胎手術。同時，在每週每月的定期產檢中，蘇州多學科醫生及時開展母胎監測，針對其高血壓等妊娠期併發症進行精準治療。
3月2日，瑞特瑪特懷孕滿37週，王娟和當地醫生聯手為她施行剖宮產，成功誕下一名男嬰，母子平安。王娟表示，瑞特瑪特經歷多次自然流產後仍能妊娠分娩，實屬罕見。
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