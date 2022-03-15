網紅城市｜大一學生建議南昌增加創意　官方：望把精力放在學習上

隨著時代的發展，「網紅城市」這一新興詞彙深入民心，成為衡量城市的又一項指標，關聯到口碑和影響力。江西南昌一名大一學生日前就屢次在網上公開向南昌市委書記留言，建議南昌建設商業城市、網紅城市。對此官方周一（14日）回覆道，作為一名大一學生，重點是學習，希望對方能把更多的精力放在學習上。



該名學生上周一（7日）在人民網建議南昌增加商業氛圍，建立網紅城市。他稱近年南昌越來越美是肉眼可見，自己亦開始關注南昌的一些政策與發展，認為在一些人流量大的地方可增加一些有創意的設施，例如巴士站台適當地可以做一些有創意的設計，也可以開展活動讓市民參與設計，紅綠燈人行橫道處可以參考長沙的粉色斑馬線，還有垃圾桶、各種井蓋可以增加不同的圖案，同時宣傳南昌文化。

上周四（10日），他再度留言，建議引進知名商業，打造南昌商業之城。他表示，2022年可謂是南昌商業的爆發之年，武商廣場、華潤萬象城，都讓當地商業更上一層樓。2021年南昌常住人口增量18萬之多，隨著人口增多，太古里、skp、ifs這些都是南昌所需要的。

對於這位學生的肺腑之言，南昌市委民聲通道周一回覆，並對其關注表示真心的感謝。惟回覆也稱，作為一名大一學生，重點是學習，希望對方能把更多的精力放在學習上，順利畢業和就業，為社會多作貢獻。在引進商業的問題上，當局認為資本是逐利的，只要有利可圖，商業自然會進來，並強調現在早已過了招商引資的時代，他們更多要做的，是營造良好的營商環境，築好巢方能引得鳳凰來。

最後回覆談到，城市建設本就見仁見智，每個地方都有其特色，更多的要體現歷史文化，強調地域特色，不能無條件照搬，否則更為不倫不類，因此希望學生更多的思考，審慎建議，就某一方面認為可改進的提交更有建設性的意見建議，這樣可操作性空間更大。

延伸閱讀：網紅城市｜為甚麼遊客都想去長沙？ 「出圈」不僅靠一杯茶顏悅色（點圖放大閱覽）

+ 1