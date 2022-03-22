剛出席親友喪禮　遼寧3名長者於殯儀館前遭車撞身亡

遼寧日前發生一場死亡車禍。當地有3名長者，在殯儀館前一同搭車準備離開，結果遭到一輛貨車撞上，3人當場傷重不治。事後更讓人驚訝的是，3位長者才剛參加完親友喪禮，令人不勝唏噓。



事發現場狀況：（按圖了解）

根據陸媒《網易新聞》報道，這起意外發生在3月19日下午。這3名死者當時到遼寧丹東一處殯儀館，參加親友喪禮，儀式結束後，家屬們準備依序離開，這3名長者當時同車準備離去，結果一輛砂石車行經當地時突然失控，直接撞上3人搭乘車輛，由於撞擊力道太大，車內3人當場死亡。

據現場情況發現，這輛砂石貨車把黑色私家車撞得面目全非，私家車前半部完全粉碎，僅剩車尾部分沒受損，至於砂石貨車車頭也是撞到變形，另外現場其他幾輛汽車也受到波及，都有遭撞痕跡。

當地警方和殯儀館人員事後證實，3月19日下午的確發生一起車禍，並且造成3個人死亡。目前警方初步調查車禍原因，疑似砂石貨車煞車系統失靈，失控撞上黑色私家車導致這場意外。另外，當地人士透露，殯儀館門口這個路段是個傾斜的下坡，平日許多貨車經過此路段時，都會特別小心駕駛，無奈仍發生這起死亡車禍。至於3名長者的後事，家屬已經介入處理。

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