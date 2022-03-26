雲南海洋館兩條鱷魚深夜結伴出逃　消防隊員耗時40分鐘逐一捉回

3月23日晚上10點半左右，雲南昭通市昭陽區消防員接獲當地海洋館電話稱有兩條鱷魚逃出鱷魚池，消防人員抵達現場後發現2條1米多長的鰐魚跑到一處台階。所幸，其中一名隊員有過養殖鱷魚的經驗，經歷40分鐘「搏鬥」，消防人員將兩條鰐魚驅趕分開後，逐一抓獲。



3月23日，雲南省昭通市昭陽區消防救援大隊接到報警稱「海洋館服務員放水未關，2條鰐魚趁水滿溜到公共區域，急需幫助」。大部分消防隊員沒有經驗，這時隊上正好有一名隊員李長亮有過養鱷魚經歷，現場指揮員立即調李長亮到現場。

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據了解，當晚海洋館工作人員放水忘記關閉閥門，導致鱷魚池的水溢出到公共區域，飼養的兩條鱷魚便趁亂出逃，爬到公共區域。工作人員擔心若不及時將兩條鱷魚捉回鱷魚池，鱷魚若是偷溜出海洋館很有可能發生鱷魚咬人事件，遂求助於消防。

消防人員抵達現場後發現，兩條鱷魚一米長左右，靜靜地趴在一處台階上。曾經飼養過鱷魚的李長亮了解鱷魚習性，充當現場指揮。他第一步是先將兩隻鱷魚分開，再逐一拿下，驅趕過程中，鱷魚不時昂起頭，張開血盆大口，露出鋒利的牙齒。

消防員則拿起公安防爆叉准確迅速叉住鱷魚的頸部，先將鱷魚嘴按下，並用繩索將嘴綁緊，先成功制服第一條鱷魚。成功後抓捕第二條鱷魚更容易，他們循上次經驗，用膠帶將第二條鱷魚嘴緊緊纏住後，放到臨時飼養桶裡，之後等鱷魚池水放乾後再將兩條鱷魚放回池中。鱷魚逃亡記僅歷時40分鐘。