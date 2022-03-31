徐州媽要大三女請假相親不去別回家　共青團公檢法發文撐婚姻自由

前日（28日）在江蘇徐州，一位大三女生張同學發影片稱，媽媽讓她請假離校去相親，如果不同意就不讓進家門。



《封面新聞》報道，張同學稱，在家的時候舅媽給她介紹相親對象，男方比自己大三四歲，家人讓她積極配合，因為她今年才20歲就拒絕了，返大學後以為事情告一段落，結果媽媽發消息讓她請假出來相親，如果不同意就不讓進家門，讓她覺得很離譜。

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張同學表示，自己才20歲沒有結婚的打算。見女兒這樣的態度，媽媽直接將女兒微信拉黑，表示不孝有三無後為大，如果不結婚就別回家。

當事人張同學後續又對此事進行了回應，她表示，媽媽只是擔心他談戀愛被騙，不讓回家只是開玩笑，已經和媽媽和好了。

隨後網民翻看到小姐姐的照片後，爭搶著在評論區喊丈母娘，表示這樣的神仙顏值還怕沒男朋友。

共青團中央也在微博上發文「請別再操心我為什麼不結婚」表示，近日，一則媽媽讓「大三女兒離校相親」的新聞引起熱議，強調討論「年輕人結不結婚」這個問題時，有三個常識不容忽視：一、婚姻是高度個人化決策，年輕人的選擇自由應當得到充分尊重；二、我國婚育政策的著力點是減負減壓而非催婚催生；三、年輕人在「非完美」狀態下進行長遠決策的勇氣應當得到充分鼓勵。

吉林省檢察院、山東濟寧檢察院、撫順法院、湖南省懷化市公安局等多個地方政法機關也紛紛在官方微博上表示，催婚可以，干涉婚姻自由違法，並引述《民法典》的規定：結婚應當男女雙方完全自願，禁止任何一方對另一方加以強迫，禁止任何組織或者個人加以干涉。

網民紛紛表示：



「徐州是不是還停留在封建社會。」

「看評論是徐州的嗎？那就不奇怪了。這位姑娘聽句勸，大學畢業了千萬別回老家也別找當地人當男朋友，不然一生人也沒什麼指望了，讓那些老封建自己作去吧。」

「20就這樣了？ 30不嫁人是不是得拿刀砍了？ 」

「如果有人催婚就說：前幾天剛算了個命，說35歲前結婚會克死3個親戚。​」