上海封城｜浦東外賣全面叫停？官方稱假消息　當地人：真的買不到

3月29日已封城的上海浦東區有居民反應叫不到外賣，網絡也買不了菜，但官方隨即闢謠，並搭配許多上海浦東民眾成功點單的圖片，但3月30日「浦東外賣」一詞仍登上微博熱搜。



在該熱搜底下，許多浦東網民反應，雖然不是整個浦東都買不到菜，但確實有許多小區「已經叫不到外賣」「只有藥店、花店」有開。《香港01》訪問上海浦東居民也提到，自己所住的小區已經沒有外賣，他靠網上團購蔬菜，和早些日子準備的冷凍食品如水餃等度過封城。



浦東網民：叫不到外賣，只有花店開

3月27日，上海疫情防控辦突宣布實施兩階段封城，以黃埔街為界，實施兩階段封城。浦東3月28日5時至4月1日5時封城；浦西則在4月1日3時至5日的3時封城。3月28日一則置休通知傳出，提到「明（3月29日）起浦東全區外賣全部停業封控，騎手也會進行管控」。隨後上海闢謠平台稱，消息不實，並搭配許多上海居民叫到外賣的圖片。

據《新聞晨報》報道，上海闢謠平台3月29日指出，確實有部分市民因農產品「運力不足」「時間已約滿」無法點單，但許多浦東小區也開啟「小區團購」提高配送效率。內地多個平台包括盒馬、叮咚、美團也緊急上線新服務，希望能解決問題，亦有部分小區居委會提供「30元蔬菜包」選擇，闢謠平台指出，此類蔬菜包「前一天訂購，第二天就可以送達」。

但該則報道評論區有許多網民稱「真的叫不了外賣，菜也很難買」，《新聞晨報》隨即關閉評論區，僅顯示一條正面評論。3月30日，越來越多浦東民眾上網反應「真的叫不了外賣，菜也買不到」、「家附近只有藥店花店有開」、「要不是我在浦東我就信了」亦有網民批評「上海闢謠平台變相造謠」「上海政府先解決防疫問題，不要只顧面子」。

《香港01》記者採訪目前居家辦公的浦東民眾小思，他提到，自己所在的小區確實不能點外賣，因為「政府不讓」。他表示，因為無法出門，自己只能透過看直播搶菜的方式買菜，一開始封城兩天都沒搶到菜，「設了好多鬧鐘，今天清晨6點起床才在直播平台搶到菜。」

對此，微博用戶「終於等來了改名的這一天」則提到，「浦東全區外賣停業」確實是謠言。「這麼大一個城市，一個訂單都沒有平台全停是不可能的」，但他也指出，「如果把要求訂在『沒有全停』標準是否太低？他指出，應該就浦東實際對外賣和食物的需求以及實際接單數據比較，就可以知道現在浦東食物緊缺的程度。

浦西將在4月1日封城 90後居民：已做好準備

浦西則在4月1日3時至5日的3時封城，浦西也有許多民眾搶菜囤貨的畫面在網絡流出。《香港01》也訪問浦西居民瑞封城前的準備。瑞提到，自己在封城消息發出的隔天就去菜市場買菜，目前還有存糧，但因爲她居住的大樓傳出有人確診，自己要隔離「7＋7」天，需要多作準備。

瑞表示，自己已經準備了凍水餃、凍Pizza和奶酪麵包，也加入了小區裡的買菜群，「應該沒問題了。」對於會不會多囤貨以備不時之需，瑞表示，自己其實不喜歡囤貨，「感覺不太道德，囤了不吃」，她認為，雖然自己買得不多但食物還夠，「計劃之後有需要再買」，讓其他食物留給有需要的人。



根據官方數據，3月29日上海宣布封城第二天，上海新增5982宗本土個案，包括本土確診病例326宗和無症狀感染者5656宗，再創單日新增本土總感染人數新高。