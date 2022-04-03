廣州外賣員捲巴士車輪　近百民眾合力抬巴士　交警：成功爭取時間

3月31日傍晚17點47分，廣州有一外賣員不慎被捲入巴士車輪中，路邊近百名群眾一起喊著口號嘗試抬起巴士救援。救援影片在網絡上廣傳，網民大讚廣州民眾熱心。廣州消防則表示，當時現場有上百名群眾合力救人，當地交警也稱民眾為傷者贏得寶貴的救治時間。



澎湃新聞報道，事發地點位於廣州市海珠區，同福路消防救援站當時接到群眾的報警，出動一車6人前往現場救援。現場眾人抬車的一幕，令消防隊員也十分動容，現場消防員指出，「當時周圍有上百名群眾正在協力搬抬公交車，嘗試幫被困人員脫險，但數次嘗試都沒有成功」。

廣州市消防救援支隊海珠區同福路消防救援站副站長羅勇輝指出，被困人是一名外賣騎手，在路過巴士車站時不小心摔跤，而此時正好一輛巴士駛過，車後輪壓到了被困人員的手，雖然巴士司機發現壓到人後立刻緊急剎車，但該外賣員的皮和肉擦傷嚴重，部分肉更已經絞進車輪裡，無法動彈。

羅勇輝說，由於該外賣員的手已經完全壓在公交車的車輪下，「車輪已把皮和肉絞破」，消防員立即對車輪四周進行固定，利用液壓擴張器材進行緩慢頂撐，同時用另外一套擴張器材進行輔助支撐，順利將車輪頂升，將被困者救出移交進行救治，傷者無生命危險。

外賣員已被消防隊員救出。（微博）

事發後，廣州交警也在微博發文，指出交警對經過市民群眾伸出救助之手表示敬意，「正是你們的義舉為傷者贏得寶貴的救治時間」。但同時，廣州消防也提醒廣，及時救援同時也要注意科學施救，「避免造成二次傷害」。廣州交警建議，如果遇到類似緊急情況可以及時報警，等待專業救援力量。