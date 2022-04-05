有片｜上海封控　一女子以無人機送蔥給鄰居　結果雙雙跌落樹上

據內媒《沸點壹刻》報道，上海羅女士4月2日所在小區封控管理，鄰居家裡沒有蔥了，而羅女士家剛好有蔥，於是就用無人機吊了一根蔥給鄰居送過去。但是在飛行下降過程中，應該是力度太大，蔥和無人機墜落，在樹上掛著，蔥未能送達鄰居家。



上海羅女士用無人機給鄰居送蔥。（沸點壹刻）

網民表示：



「趕緊再派一部無人機去救助，記得蔥也拿回來！」

「我們小區群裡都在用番茄換蔥啊，用雞蛋換蔥…物資實在是緊張。」

「上海人就是有錢，還有無人機送菜。」

國家衛健委公布，昨（4日）內地上海新增本土個案首次突破萬人，共計新增13354宗個案，無法順利於4月5日解封。據了解，目前15個省已經派出醫務人員3萬8000多人持原上海，有專家向官煤透露，此次醫護馳援規模將與2020年的武漢相當。

國家衛健委通報指，新增15355宗無症狀感染者，其中15239宗為本地感染，上海市佔最多有13086宗。

《香港01》早前報道，有奢侈品牌在上海封城期間送給大客戶的外賣、菜籃和點心，不只包裝精美還附上卡片，引發內地網民評價兩極。為維護和大客戶關係，Gucci贈送繫有緞帶的菜籃、Cartier贈送精心打包的竹筍，更有LV贈送點心盒。

對此內地有網民批評「朱門酒肉臭、路有凍死骨」、「有錢為何不捐出來，佔用社會資源」，但有網民則認為「這是正常的商業行為，不需要憤怒。」、「認真賺錢比較實際」。