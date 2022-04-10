內地多間航企推激筍機票　南京來回湖南陝西「最平200有找」

內地多間航空公司相繼推出往返次卡、多人套餐、新航線優惠等產品，最便宜只需199元（人民幣．下同），就可以從江蘇南京往返陝西榆林；部分產品更不限使用日期，即使是五一勞動節、端午節也能使用。



4月7日，吉祥航空推出「金陵飛」次飛卡，價格分別為199元及399元。每張卡可全額抵扣一張指定目的地的往返成人機票，稅費另附。其中，199元的次卡可兌換從南京往返湖南衡陽、郴州，陝西榆林，山西臨汾、忻州的機票；399元的次卡可兌換南京往返宜賓、瀘州、巴中、湛江、營口的機票。

據某旅行網站顯示，即日起至5月初，南京飛榆林單程票價格介乎380元至460元，若使用「金陵飛」次卡，單人往返至少節省460元。

深圳航空推出「機票盲盒」，只需600元就可往返國內59個城市。（微博＠深圳航空）

南方航空則推出多人套餐。以往返套餐為例，2人、3人、4人套餐售價分別為1760元、2541元、3320元，包含往返機票及南航假期酒店優惠券，需於今年6月17日前兌換，若購買後未兌換可獲全額退款。

值得一提的是，南航的多人套餐可選出發地包括北京、上海、廣州、深圳、三亞等34個熱門地點，而且在五一勞動節、端午節亦可使用。

4月25日起，澳門航空將恢復山東青島往返澳門的航班，每周共有四班往返航班。在恢復初期，澳門航空推出買一送一優惠，其中單人往返票價最低只需650元。

除此之外，深圳航空再度推出「機票盲盒」，只需600元就有往返機票，可選擇在深圳、廣州、惠州或珠海出發，可去往59個城市，包括北京、三亞、成都、哈爾濱等地。