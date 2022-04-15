山東女租客退租後遺留物品被中介拍片公開　網民質疑涉侵犯隱私權

近日，內地某短片平台出現多段由中介公司展示租客退租後遺下物品的影片，片中會逐一拍攝各個物件，並以此揣測租客的職業與背景。

不少網民認為，此舉涉嫌侵犯租客的個人隱私權，且影片多以女租客為主，有打色情擦邊球的嫌疑。惟涉事中介公司指，租客退租後，房屋使用權歸業主，影片內容無侵犯租客隱私權。



《紅星新聞》報道，涉事的中介公司抖音帳號名為「濟南租房 · 分好」，共發布6段影片，每段影片封面的上方都標有「濟南住房 · 住的好」的黑色標題，標題下方則寫有「夜店小姐姐退房來撿撿漏」、「小美女退房啥稀奇的都有」、「小姐姐退房這職業有點神秘」等內容。

影片顯示，所有退租房間均較凌亂，紙板、床單、膠袋等被人隨意堆放地上，甚至有許多未曾開封過的日常生活用品。拍片者會根據部分物品揣測租客身份，例如疑似租客遺留的關於考取教師資格證的書籍，拍片者猜測稱：「買了也不看真浪費，咋滴這是沒考上唄，沒考上也是有原因的，這也不像是能考上的人」。

不少網民認為，拍片者存在惡意揣測女性、侵犯租客隱私權的嫌疑，若租客房屋垃圾多，可以聯繫對方清理，毋須以此方式評頭論足。同時，影片均以女租客為主，對其遺留的生活物品各種惡意揣測，有打色情擦邊球的嫌疑。

據介紹，該帳號擁有者為山東住的好信息科技有限公司。工作人員透露，帳號發布的影片並非由同一人拍攝，「我們的房子是由不同的員工負責，誰負責那套房子，誰就去拍」。

工作人員稱，影片沒有侵犯租客隱私權，認為記錄租客退房後將房間弄得一團糟的現象是正常行為，「按照正常流程，租客退房後我們肯定是需要前去檢查房間的情況。我們將房子租出去的時候是乾淨整潔的，他們走後就把房間弄得特別亂。那我們是有權去記錄這個東西的，這本身是一個事實」。

他表示，拍攝租客退房後遺留下來的物品介紹影片，一方面是為了線上推廣出租房屋，另一方面是想讓大家看到部分租客在退房後，將房間弄得髒亂差的行為，「如果大家有什麼問題或意見，可以和我們聯繫，我們也會改善。我們並不是說要去故意詆毀租客」。

有內地律師指出，中介公司拍片公開租客遺留下的各種物品，同時通過物品分析租客可能的職業及個人故事，是涉嫌侵犯租客的個人隱私權，但最終是否侵權要視乎具體物品的內容。

中介公司在片中分析租客職業及個人故事時，若有惡意影射、編造或使用侮辱性的詞彙，在能夠識別出租客真實身份的情況下，此行為還涉嫌侵犯租客的名譽權。若租客因此被網暴，中介和網暴的網民都需要承擔侵權責任。

針對退租後房屋使用權歸業主的問題，律師指出，根據租賃合同，租客退租後遺留的物品大多會視為遺棄物品，出租人可自由處置，但並不代表中介有權通過拍片等方式隨意洩露租客的個人隱私。

至於影片中寫有夜店、美女等詞彙，律師認為中介主要是為了吸引觀察，但從發布者的主觀意圖來看，其存在故意使網民產生一定聯想的目的，因此某程度上是有色情擦邊球的嫌疑。同時，影片內容雖然沒有色情描述或畫面，但從人格權侵權嫌疑以及民法上公序良俗原則的角度出發，平台亦應該加強監管「打色情擦邊球博眼球」的影片，嚴厲打擊網暴現象，加強管理用戶。