黑龍江兩男子討論疫情時對罵遭拘留　官方：傷害全心抗疫群眾感情

日前黑龍江省牡丹江市有兩個男子在微信群組討論疫情防控政策時，一言不合在群組裡對罵，其中一人更抨擊日前傳出有確診病例的牡丹江市愛民區，用惡毒粗鄙語言進行辱罵、詛咒。



4月14日，牡丹江市公安局東安分局第一時間將兩名違法行為人依法傳喚至派出所，對涉嫌侮辱他人的違法行為人李某處以行政拘留7日的處罰；對涉嫌尋釁滋事的違法行為人靳某處以行政拘留10日的處罰。



據黑龍江省牡丹江市公安局消息，4月14日，牡丹江市公安局東安分局長安派出所接到警情信息，稱有人在微信群中討論疫情防控時公然對罵，並涉嫌侮辱他人。東安分局迅速成立工作專班，及時固定證據，並第一時間將兩名違法行為人依法傳喚至派出所。

經查，違法行為人靳某（男，54歲）、李某（男，52歲）在共同的微信群中討論疫情防控政策時，因見解不同發生爭吵，進而相互言語攻擊、謾罵。靳某為洩私憤，在微信群中將矛頭指向愛民區居民，用惡毒粗鄙語言進行辱罵、詛咒。據了解，目前黑龍江省牡丹江市有10個中風險地區，其中愛民區文化社區是其一。

隨後相關內容在多個微信群中流轉，傷害了全心抗疫的群眾感情，造成了不良社會影響。公安局指出，依據《中華人民共和國治安管理處罰法》第二十六條、第四十二條相關規定，公安機關對涉嫌侮辱他人的違法行為人李某處以行政拘留7日的處罰；對涉嫌尋釁滋事的違法行為人靳某處以行政拘留10日的處罰。

網民評論：



「東北男人，真不是一般般勇猛。微信罵都能驚動法警……」



「都五十幾歲的人了，還這麼不冷靜，這不是讓兒女看笑話嗎？」



「大家現在都吃齋。不如别吵架念佛吧」

