有片｜四川醉漢「坐霸王車」被拒持刀追進警局　民警30秒將其制服

4月17日晚上，四川眉山一男子慌張地跑進普寧派出所值班室，大聲呼救「警察，有人拿刀在追我，你們快出來」。值班民警在30秒便將門外持刀醉漢制服。



報警人余師傅是出租車司機，當晚，余師傅行至南壇路紅綠燈路口時，被醉酒的黃某強行拉開車門上車，並要求余師傅送他到沙子灣。

由於車上還有其他乘客，余師傅告訴黃某不順路，且沙子灣就在附近不遠，步行就可到達。

喝得酩酊大醉的黃某，突然對余師傅破口大罵，從身上摸出一把折疊匕首威脅余師傅必須將他送到目的地。余師傅害怕該男子對自己和乘客造成傷害，便將車開到了最近的派出所。到達派出所後，余師傅和另一乘客迅速飛奔至值班室，並大聲呼救。

收繳的折疊匕首（普寧派出所）

黃某持刀追至值班室門口時，普寧派出所值班民輔警迅速反應，立即將值班室藤棍和鋼叉等緊急應對處置裝備拿出，並按照實戰訓練模式，果斷出擊，用時30秒，成功將黃某制服。

目前，黃某已被依法行政拘留，其隨身攜帶管制刀具已被當場收繳。

網民表示：

「就是傳說中的自投羅網嗎，喝的太醉了。」

「酒前我是這裡的，酒後這裡是我的，醒來我是所裡的。」

「這醉的不輕啊，都追到警察叔叔家門口來了。」

「醉酒容易衝動鬧事的人，還是得學會注意控制酒量，免得害人害己。​」

