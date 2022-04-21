廣州漢為報復鄰居連續三年播恐怖錄音　詎料對方聽力太差未受影響

廣東廣州一名男子因小事與鄰居產生糾紛，為了報復，他竟連續三年每天定時播放「荒山野鬼」的恐怖錄音，詎料事與願違，鄰居由於聽力太差，並未受影響，反而是附近其他居民飽受嚇人的聲音所困擾。近日，法院向涉事男子下發了行為禁止令，並勸說對方與鄰居達成和解。



自2018年12月起，王先生一家就發現在每天8時45分至12時、15時30分至22時間，會有一把古怪的有關「荒山野鬼」的叫聲不間斷地出現。經查，事件原來是另一住戶李先生與其他鄰居產生糾紛，出於報復而引起的，雖然周圍居民投訴，街道辦和居委會等多次主持調解，但由於噪聲未達到行政處罰標準，李先生仍持續播放。直到廣州市全市中小學近期因應新冠疫情影響暫停線下教學，就讀小學、需居家線上學習的女兒受噪聲嚴重影響，王先生遂無奈於上周向海珠法院提交訴前禁止令申請，要求李先生停止製造噪聲。

前往現場調查的法官發現，涉事房屋現無人居住，但仍在固定時間持續播放錄音，亦無法聯繫到李先生。最終，法院審查認為，噪聲已嚴重影響王先生一家寧靜生活及小孩學習，如不及時制止，將使王先生一家寧靜生活的權益遭受難以彌補的損害，故作出裁定支持王先生的禁止令申請。事後，法官終於聯絡上李先生，後者坦承事件並表示願意停止製造噪聲。4月15日上午，李先生在法院工作人員見證下拆除錄音播放設備，刪除有關錄音文件。

李先生手提電腦設定錄音播放時間。（羊城派）

對於事件，李先生表示，是因為鄰居趙先生在門前公共用地上搭建雨棚，嚴重影響了其房屋的通風採光。後者則認為門前土地歸其所有，自己有權決定如何使用，且其搭建雨棚，是因為李先生安裝的閉路電視侵犯了隱私。雙方經多次調解均無果，矛盾進一步激化，李先生於是不惜搬離，並在房內安裝錄音播放裝備，每天固定時間播放錄音。不過令李先生意想不到的是，趙先生聽力很差，因此未受影響，反而是害了其他鄰居。

李表示，其實自己也不想影響其他鄰居，而經辦法官了解前因後果後，立即現場組織李先生、趙先生調解，經法官和調解員長達兩個多小時的勸說和辯法析理，雙方終於達成和解協議，解決了多年的紛爭。