重慶3歲女童家門口險遭野猴拖走　當地指非首次傷人已展開抓捕

重慶3歲女童獨自在家門口玩耍時，竟慘遭野猴從背後拖走，幸虧一名成年人見狀上前追趕，將女童救下。當地政府表示，該隻野猴曾多次進村傷人，目前正對其進行抓捕。



重慶3歲女童獨自在家門口玩耍時，竟慘遭野猴從背後襲擊並拖走。（微博）

事發於重慶市城口縣龍田鄉衛星村，閉路電視畫面顯示，周二（19日）下午4時許，一名身著紅衣的女童在家門口玩耍時，一隻身形較大的野猴從女童背後緩慢靠近，並突然跳到女童背上將其撲倒後拖走，隨後一名成年人迅速追趕救下女童。

女童的母親劉女士表示，事發時自己正在屋內幹活，聽到鄰居呼喊後才意識到女兒有危險。她介紹，女兒今年3歲多，體重30多斤，「要是猴子拖一兩歲的孩子，可能一下就拖跑了。」劉女士說，女兒被救回時面部受傷，已經接種了狂犬疫苗，「幸虧有人救了她，否則後果不堪設想」。而此前村裡也發生過野猴傷害長者事件，劉女士稱已向有關部門反映情況。

對此，龍田鄉政府亦有工作人員回應，上述野猴此前曾多次進村，但多為盜竊食物，傷害幼童還是第一次，「野猴平時在山上，但偶爾也會下山到居民區，前一段時間，也有一名老人被野猴所傷。野猴一般不敢靠近成年人，但看到老人、小孩可能會襲擊。」

該工作人員指，事情發後警方林業部門等已介入，但目前還未抓到野猴，「希望抓到後送交野生動物保護的相關部門管理，既保護野猴，也要保護居民。」

此外，據城口縣林業部門介紹，城口縣境內良好的森林資源，為野生動物提供了良好的棲息環境，目前已知野生動物3571種，其中國家I級保護動物有林麝、金雕等12種，國家II保護動物有獼猴、黑熊、中華斑羚、紅腹錦雞、大鯢等50種。惟近幾年，野生動物種群數量呈恢復性增長趨勢，破壞莊稼、畜禽的事件偶有發生。

城口縣林業部門表示，將加強宣傳引導，在重點區域設立安全警示標識標牌，而針對今次傷人的野猴，將在符合法律法規的條件下開展應急處置，避免再次出現傷人事件。