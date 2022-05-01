山東54歲漢登泰山失聯13日　兒子：無論如何只想再見父親一眼

4月19日，山東泰安市54歲男子石念全到泰山景區登山後失聯，警方、消防等救援隊伍持續搜救，但至今下落不明。

其兒子石先生透露，起初父親失聯時，他覺得對方身體好，一開始還信心滿滿，但隨着時間流逝，「現在慢慢心裏也沒底了」。



《極目新聞》報道，石先生介紹，父親石念全在泰安工作8年了，平時愛好是爬泰山，一年大概會爬20餘次，父親更專門辦理一張景區年卡。

4月19日，父親為了給家人祈福去爬泰山。閉路電視畫面顯示，當日上午7時許，石念全從檢票口進入泰山景區；中午12時許，石念全在泰山景區內的一處平台上拍攝一段風景影片，並將片段發到家庭聊天群組，又與家人通電話稱自己剛到山頂。

4月21日，石先生接到父親同事的電話，稱父親未去上班，一直未能聯繫上，他意識到父親可能發生意外，於是報警。石先生表示，家中四代同堂，生活幸福，父親不會想不開。得知父親失蹤後，家人都非常慌張，他也急忙趕到事發地和搜救隊上山尋找。

石先生稱，父親除了爬山外，平時還喜歡馬拉松，因此體能很好，登山經驗也比較豐富。每次爬山前，父親都會帶水和食物，若發生意外，在意識清醒的情況下可以保障4天左右。

救援人員在泰山搜索。（極目新聞）

由於經常爬泰山，石念全與泰山山上的商戶關係良好。有商戶稱，出事當日正好遇上石念全登山，原想請他吃煎餅稍作休息，但被婉拒；當時他見石念全精神狀態很好，看不出有什麼異常。

石先生稱，警方、消防及其他救援力量已經搜尋多日，之前有兩個關於父親的線索，但最後經過查證不實，目前有一個模糊的最後地點，以此為圓心開展搜尋，但父親至今下落不明，也沒有找到手機、背包等隨身物品，「我一開始還挺有信心的，覺得父親身體好，肯定有希望。但現在慢慢心裏也沒底了。不管結果如何，能再見到父親一眼就好」。