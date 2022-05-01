吳尊搬至上海即遇封城　居家逾月生活滋潤　遭疑學劉畊宏營銷咁答

汶萊籍藝人吳尊自台灣出道，近年在中國大陸發展，他3月30日正式移居上海，不過翌日即遇封城，至今日（1日）居家已滿月，期間他分享自己的居家生活，照片可見到生活物資充裕，居家生活滋潤。

有網民發現，照片顯示其孩子亦有在上日前因「直播健身」爆紅的台灣藝人劉畊宏的私人教練課。但亦有網民質疑他「簽了劉畊宏的營銷公司」、「計劃也靠直播健身吸粉」，對此吳尊工作室日前回應稱消息不實。



吳尊過去帶着一雙兒女參加中國綜藝《爸爸去哪兒》後受到當地觀眾喜愛，近幾年事業重心都在當地。最近受訪時更透露，計劃今年要讓孩子到中國讀書，讓孩子學好中文、感受中國文化。3月21日他透露，全家人已經搬到中國了。

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4月10日，吳尊發布微博稱，他3月30日搬到上海，4月1日開始居家隔離，「幸好有好多朋友熱心的協助 還有區政府發放的蔬菜禮包 更感動的是大白（編按：穿防護服的工作人員）們沒日沒夜辛苦的為我們貢獻 真的是滿滿的感恩」。

他表示，「我們也算是見證歷史的人」，其實居家隔離也可以過得充實，總有辦法可以做一些讓生活更有意義，「做家務讓家更完美，挑戰現有的食材做美食，曬太陽多運動，看正能量的書和視頻來提升自己」，又指這段時期是與家人共度「Good quality time」的機會。

照片顯示，他曬出自己和家人的陰性快測結果，還有自己的健身照片、全家與防疫工作人員的合影、家人自製蛋糕的照片，甚至還有兒女跟著劉畊宏進行網上私人健身課的照片。不少網民表示羨慕，但也有人對照上海封城期間不少居民遭遇的亂象，表示「果然上海只照顧2種人……外國人和有錢人」。

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此外，4月29日，吳尊工作室微博帳號發布多張截圖，指截圖上有關言論不實。截圖內容稱，吳尊現在也簽了劉畊宏同間網紅公司，盡管現在他還沒有開始營銷，但「坑位費已經到了六位數」，爆料中還直指吳尊本人不大願意拍戲，而且他演技也不太行，所以公司也懶得費心思讓他去拍戲。

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據悉，劉畊宏因為直播健身，在某平台上的粉絲追蹤數從300多萬迅速暴漲到5000多萬。

除此以外，上述截圖內容還表示吳尊目前還沒有靠直播火起來，不過他暗地裏已經在渲染自己是頂流的氛圍。也有人指出吳尊簽署的那間網紅公司現在也在規劃讓吳尊學劉畊宏出來直播「吸粉」。爆料更稱吳尊在男女關繫上不避嫌，直指雖然吳尊已經結了婚，但對於那些投懷送抱的女人依然不會拒絕，「他還表示自己從來不懂如何拒絕女人，所以才傷害了那麼多人」。

對此，吳尊工作室表示上述內容為假，不少吳尊粉絲也怒斥說法太假了。有網民指，吳尊剛搬到上海就遭遇封城，已經很辛苦，又受到不少流言詆毀，問他「現在後悔搬來上海了嗎？」