同屬上海抗疫醫生　新娘新郎視像連線舉行「雲婚禮」｜疫下百態

新娘沒有穿婚紗，新郎未能現場出席……5月3日下午，上海市金山區張堰鎮社區衛生服務中心的辦公室舉辦了一場特殊的「雲婚禮」。



《澎湃新聞》報道，周瑜珊是張堰鎮社區衛生服務中心醫生，郭朋是金山醫院急診醫生，兩人一年前就訂好在今年5月3日舉辦婚禮，並提早買好了裝飾用品和新婚物品，但受疫情影響，他們這一天不能見面執手、宴請賓客，只能夜以繼日如常為抗疫奔波。

為盡量彌補兩人的遺憾，張堰鎮社區衛生服務中心的同事們和郭朋，藉著開展五四青年節活動的契機，策劃了一場簡單的雲端「婚禮」。這場「三無」婚禮設在簡樸的辦公室，沒有美酒佳餚、燈光和舞台視覺效果，亦沒有親朋簇擁。

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不過，回憶起「婚禮」現場的細節，周瑜珊很激動：「因為正好要辦五四青年節活動，同事跟我說，我要作為青年醫生代表發表講話，還叮囑我要收拾打扮一下，所以我當時也沒多想」，「打開電梯的一瞬間，兩邊鋪滿了裝飾，還沒等我反應過來，同事就給我戴上了頭紗，還遞上了鮮花，實在是太驚喜了」。

因工作原因未能趕到現場的郭朋問道：「三年多來，我們有過快樂的回憶，也有過爭吵，但是我們卻從來沒有想過分開……你願不願意嫁給我？」，令周瑜珊濕了眼眶。

報道稱，本輪上海疫情以來，周瑜珊參與抗疫近兩個月，身為急診醫生的郭朋更時常加班。「這個星期開始，見面的次數開始多起來了，之前一個半月好像只見了兩次面」，周瑜珊回憶起這段時間的相處，兩人互相理解和支持，累的時候，還會相互鼓勵。

周瑜珊說，特別感謝她的同事們，「我想等我七老八十的時候，我還能拿出來吹，我們單位有多貼心，我的同事們有多棒！」一個小時的儀式結束後，她摘下頭紗，換上防護服，與同事們再次投入抗疫工作。