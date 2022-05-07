４月才成立粵菜品牌　汪小菲稱餐廳因疫情虧損　哭訴：下月恐破產

大S和汪小菲離婚不到半年，汪小菲將重心放在經營的餐飲品牌。日前他突然深夜開直播，講述經營的餐飲品牌接連碰上上海、北京疫情。2個月前他才在北京開3家實體店面，加上新的粵菜品牌「粵洱堂」，共投資約5500萬人民幣，現在面臨經營難題，他在直播中一度哽咽稱「再不開門營業，下個月馬上宣布破產」。



不過，今（5月7日）汪小菲已收拾心情，在微博上發文宣布餐飲品牌的北京分店將在疫情得到控制後開業，目前已經開始接外賣點單。他也開心分享線上賣的預製菜已經脫銷（賣完）。



日前汪小菲開直播分享，2個月前自己經營的餐廳生意火爆，顧客都大排長龍，因此上個月自己在上海、廣州、廈門一連開了6家分店，光是店面裝潢、設計就投資超過5,000萬人民幣，但卻因為疫情無法內用面臨巨額虧損。

據了解，汪小菲在離婚後全心投入餐廳品牌「麻六記」經營，短短1年間展店18家，更是時常開直播帶貨，親自下廚示範製作料理。今年4月，汪小菲和大S女兒小玥兒8歲生日，汪小菲曾發文宣布繼先前經營的自家餐飲品牌「麻六記」後，又開設粵菜品牌「粵洱堂」，和女兒的小名「玥兒」同名，網民曾讚他愛女心切。

汪小菲近日直播中提到，內地新一波疫情來襲，除上海封城外，其他城市的許多分店也無法內用只能外帶，昔日大排長龍的餐廳，生意受到嚴重影響，目前10幾家連鎖餐廳都面臨關門窘境。

汪小菲在直播中一度哽咽，他表示，現在北京分店的收支不夠付員工的工資，廣州、上海的分店則是連續好幾個月虧本，他表示，「若是再不開門營業，下個月馬上宣布破產，再也無力堅持」汪小菲指出，自己不願裁員，「但每天一睜眼光是人事費用、水電費、租金就要100萬元（人民幣），已經堅持了一個多月。」

不過，今（7）日汪小菲睽違2個月在微博發文稱，北京其中一家店在疫情得到控制後要開業，已經開放外賣和預製菜訂購且銷量很好，汪小菲心情似乎已經平復。



據國家衛健委公布，內地昨日（6日）新增345宗本土確診及4275宗本土無症狀感染者，即共有4620宗本土個案，絕大部分仍集中在上海，北京新增本土病例45宗，本土無症狀感染者8宗。