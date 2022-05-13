Gucci x Adidas聯名雨傘　售價過萬無防水功能？客服：有收藏價值

近日，奢侈品牌Gucci與運動品牌Adidas推出聯名系列商品，其中一款在中國大陸官網售價1.1萬元（人民幣，下同）的雨傘，吸引了眾人關注，但原因並非設計感強、做工精美，而是作為雨傘卻「不防水」。有內地網民對此調侃，「他明明可以直接搶你錢的，但他還是給了你一把傘」。



據品牌官網信息顯示，該雨傘長63厘米，有8根傘股，木軸直徑為14—16厘米，材質則顯示為藍色和紅色棉麻混紡面料。值得注意的是，作為一把雨傘，該商品的描述卻赫然寫有「不防水」三個字。

而另外一款Gucci與Adidas的聯名雨傘，未有在商品細節中寫有「不防水」，即應具有雨傘最基本的防水功能，但售價就為14390元，較前述「不防水」雨傘貴了3290元。

事件引發關注，有網民評論：

「貧窮限制了我的想像」。



「別人是劫富濟貧奢侈品是劫富笑貧」。



「這麼貴的傘，怎麼能用來擋雨」。



「雨傘不防水為什麼要叫雨傘」。



「奢侈品本來就是收割富人的智商稅，反正和窮人沒關係」。



據《正觀新聞》報道，針對此事，Gucci官方客服人員回應指，上述雨傘有兩大品牌的標誌，靈感來自創作總監的美好回憶，具有收藏價值，也很適合打造時尚造型，「可以讓您在都市或度假的造型中脫穎而出，不建議您當做日常晴雨傘使用。」