上海疫情｜108歲高齡老翁治愈出院創紀錄　為援朝老兵

上海男子葉鳴現年達108歲高齡，上月確診感染新冠肺炎，而經過一個多月治療，他周六（14日）從上海新冠定點醫院復旦大學附屬浦東醫院出院，成為上海今輪疫情以來出院的最高齡患者。



葉鳴於4月12日確診，據浦東醫院心內科醫生蔣慶淵介紹，葉鳴有發熱、咳嗽、咳痰、氣促等症狀，加上既往有腦梗、冠心病等病史以及長期臥床，身體情況較差。醫院高度重視，在疫情防控指揮部協調下，多學科專家組專門組建了由心內科、老年醫學科、呼吸科、中醫科等學科專家和護士長吳勝天等高年資護士組成的團隊，在堅持「一人一方案」的基礎上給予葉老重點關注，每日數次查房，觀察病情變化，及時調整治療措施。

4月27日晚，葉鳴突然出現呼吸急促、意識變差，指脈氧最低下降至79%，突發心力衰竭。值班醫護立即開展急救，葉之後轉入ICU進行重症管理治療，且生命體徵不平穩，有氣管插管的指徵，隨時出現痰多窒息甚至可能因呼吸衰竭加重而死。經復旦大學附屬中山醫院ICU專家鐘鳴、國家督導組等專家討論，醫生決定給予經鼻高流量濕化氧療的措施。隨後，醫護團隊啟動俯臥位通氣體位引流，通過高流量吸氧、高側臥位通氣、抗感染、抗病毒，營養支持等對症治療。

期間，醫護每班需重點交接的內容，是要密切監測葉鳴病情的變化，防止痰液引起窒息等，醫護人員並會每日為葉吸痰以及進行生活、氣道、各路管道等基礎護理和專科護理。在團隊上下無比的關懷下，葉的情況一天比一天好轉，周五（13日）核酸採樣結果為陰性，之後經連續兩次核酸檢測陰性，且中間間隔超過24小時，最終符合出院標準。

葉鳴（右）是一名老兵，其當年戰友王漫如（左）亦曾於上月染疫。（澎湃新聞）

據了解，葉鳴是一名老兵，曾參與「抗美援朝」，其當年戰友、現年93歲的王漫如亦曾於4月23日染疫，被收治在臨港方艙醫院，最後經華山醫院醫療隊治療，於4月30日康復出院。

網上亦流傳一張王漫如與葉鳴同時在場的合影，據了解，二人當時都是上海市立第三醫院（現上海市東方醫院）的醫務人員，其中王擔任護士，葉擔任麻醉師，共同在戰場上參與醫療救治。