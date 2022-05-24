乘風破浪3｜甜美演繹《愛你》翻紅　大批「王心凌男孩」湧現網絡

《乘風破浪的姐姐》第三季（以下簡稱《浪姐3》）上周五（20日）在芒果TV開播，有「甜心教主」之稱的王心凌在初舞台以一首《愛你》，成功為80、90後送上一波「回憶殺」。

節目播出後，王心凌相關話題順勢登上微博熱搜榜榜首，短視頻平台中亦掀起中青年男粉絲跟隨王心凌一起唱跳的熱潮，可謂繼「劉畊宏女孩」後又出現了大批「王心凌男孩」。



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在《浪姐3》的初舞台中，39歲的王心凌綁著一頭高馬尾，以一身學院風Look現場唱跳經典作品《愛你》，成功憑藉甜美可人的笑容、十足的少女感及結尾時的「Wink」獲得話題關注度。有數據顯示，王心凌初舞台《愛你》的視頻播放量高達730萬次，人氣高居第一。

節目播出後，大批80、90後的男性和女性都大呼「爺青回」（內地網絡用語「爺的青春回來了」的縮寫）。而「為什麼王心凌突然又火了」、「王心凌回應又火了」、「微笑pasta」等多個相關話題都登上微博熱搜榜；在QQ音樂等內地音樂平台的榜單中，前10名亦都被王心凌的歌曲佔據，包括《愛你》、《當你》、《睫毛彎彎》、《第一次愛的人》等。

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王心凌的人氣迅速飆升後，抖音等內地短視頻平台中還出現了大批「王心凌男孩」，男粉絲跟隨王心凌一起唱跳《愛你》成為熱潮。還有不少女性網民拍下自己老公看王心凌後開心的反應，並稱「每個老公的心裡都有一個王心凌」。

值得注意的是，有網民還呼籲粉絲購入芒果TV母公司「芒果超媒」的股票，用股價漲停來支持王心凌，並稱「你一票我一票王心凌80還唱跳」。但或許網民只是「紙上談兵」，「芒果超媒」周一（23日）的股價不升反跌超六成，總市值蒸發1000億元人民幣。