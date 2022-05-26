Audi用資訊圖做商用平面廣告？　攝影師：購買用途不合理僅售8元

汽車品牌Audi（奧迪）的廣告宣傳片涉嫌抄襲，片中文案內容與抖音用戶「北大滿哥」於2018年發布的作品雷同，廣告片隨即下架，至昨日（25日）三方達成協議，「北大滿哥」將文案免費授權。

在事件告一段落之際，Audi的平面廣告再次引起爭議，被指以不正當的方式使用一攝影師的作品。



昨日（25日），名為「大少拍拍拍」的用戶在社交平台發文，質疑Audi小滿廣告的平面廣告涉嫌以不正當的方式，使用其在內地最大商業圖片平台「視覺中國」上銷售的一幅攝影作品。

《澎湃新聞》報道，「大少拍拍拍」稱Audi小滿平面廣告中的風景照，與其作品相似度極高。他表示，作品原圖於2020年拍攝於奉節夔門，之後將照片上傳到視覺中國和圖蟲網授權銷售，該圖片未在圖蟲網有過銷售記錄，僅在今年2月25日在視覺中國上被購買過。

在Audi小滿廣告侵權發生後，他意外發現該廣告的平面廣告與自己的作品高度相似，僅做了船隻構圖調整和調色，而水波紋和山巒層次等與其圖片均一致，「我在PS上做了一個畫面重合的對比，就是重合的」。同時，圖片的使用途徑也令他產生質疑。

在視覺中國的銷售記錄中，「大少拍拍拍」的攝影作品用途為「新媒體編輯類資訊配圖」。據了解，視覺中國的圖片用途分為編輯類用途和商業用途，其中編輯類用途指非商業推廣性的用途，如報紙、雜誌、電視台等報導的文章配圖；商業用途則是將圖片用於企業品牌和產品的營銷推廣環節，非新聞屬性的電視、綜藝節目等，也歸屬為商業用途。

按照上述定義，Audi小滿廣告宣傳海報無疑是商業用途。此外，銷售記錄中顯示圖片售價為8元（人民幣，下同）；而實發稿費一項顯示，「大少拍拍拍」的收入僅為2元。

視覺中國客服回應稱，該圖片商用「價格區間範圍大概在幾百元到幾千元不等」。「大少拍拍拍」認為，這也側面印證其圖片並非以商用用途被售出，他將會與視覺中國方面溝通；若該圖片確實被不正當使用，他將展開維權。