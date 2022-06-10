有片｜燒烤店男客疑酒後搭訕女子遭拒　竟夥同朋友當場圍毆女事主

6月10日一段閉路電視畫面在微博廣傳，兩個女子在燒烤店遭三名男性圍毆，衝突原因疑似是男子搭訕未果。影片上傳後引發廣大討論，目前影片已有超過2,000萬人觀看。



機場路派出所工作人員則證實有人報警，並稱有執法錄像，其他的無法透露。《澎湃新聞》報道，唐山市委常委、政法委書記來廣普透露，案件嫌疑人已經鎖定，今（10日）下午17時55分，警方表示嫌疑人已被控制，目前正在調查取證，驗傷階段。



綜合內媒報道，6月10日凌晨兩點，河北唐山機場路上一女子在燒烤店和朋友吃飯，一名疑似醉酒的男客搖晃走進從背後摸這名女子，企圖搭訕。但該女子一把將男子推開，卻遭男子毆打。一旁女子見狀前來幫忙，結果也被毆打。

另段閉路電視畫面顯示，兩女子被推倒在地並被帶至燒烤店門外，被男子們毆打、用腳踹，期間有另外女子想幫忙也被毆打，隨後有一男子扛起凳子砸向已經躺倒在地的女性。兩段閉路電視畫面時長約4分鐘，影片上傳後迅速引起關注。網民批評該間店鋪的男生們不出手幫忙，兩名幫忙的女性反遭毆打。另有網傳的圖片顯示女事主頭部綁上繃帶，全身是傷。

據目擊者稱，10日凌晨路過燒烤店時，見多人起沖突，疑因男子酒後搭訕女子，後多人對女子進行毆打，「場面十分混亂。」機場路派出所則證實有接獲報案。唐山市委常委、政法委書記來廣普透露，案件嫌疑人已經鎖定。今（10日）下午17時55分，警方表示嫌疑人已被控制，目前正在調查取證，驗傷階段。

官方通報指出，該案件是一起暴力毆打、尋釁滋事案件。據內地《刑法》293條規定，有尋釁滋事行為，破壞社會秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制；糾集他人多次實施前款行為，嚴重破壞社會秩序的，處五年以上十年以下有期徒刑，可以並處罰金。

傷害罪部分，故意傷害他人身體的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。致人重傷的，處三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。

網民點睇：

其實這個店鋪裡面很多男的，大家一起阻止下應該不至於這麼嚴重，但是只有幾個女生反抗。



明明就是男的先去摸人家女的，勇敢反抗說不有錯嗎？？去勸架的女人被打倒在地，也沒有男的去拉開，這個社會到底怎麼了？光靠女孩幫助女孩真的有用嗎？



注意到那對情侶中女生要沖上去幫忙，男朋友拉住了，被小姐姐感動到了，果然只有女生才會幫助女生。

