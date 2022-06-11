高考｜見義勇為加20分？北京民政局：工作人員錯誤解讀已嚴肅批評

北京市委社會工委市民政局周五（10日）上午舉行記者會，提到見義勇為人員參加高考的，可在基礎成績上加20分，引發外界關注。不過事件迎來反轉，市民政局當日即發布更正說明稱，該局參加發布會工作人員對記者提問的見義勇為人員在教育方面享受的優待政策問題作了錯誤解讀，該局深表歉意並已嚴肅批評當事人。



據指，2013 年，北京市民政局等部門出台的關於加強見義勇為人員權益保護工作的意見規定，見義勇為人員參加高考的，在考生考試成績基礎上增加20分投檔。但在2015年，市民政局市根據國務院關於深化考試招生制度改革的實施意見要求，對該政策進行了調整。

當局稱，相關工作人員在會前沒有認真學習研究相關政策，發布了不准確的政策信息，對此深表歉意。市民政局已對相關工作人員進行了嚴肅批評，並在局機關進行通報。該局又將深刻吸取教訓，舉一反三，要求全體幹部認真學習、準確掌握各項政策，確保今後不再發生類似問題。

據早前報道，就具體哪些行為可被定義為「見義勇為」，北京市委社會工委介紹指，同正在進行的侵犯國家、集體財產或者他人人身、財產安全的違法犯罪行為作鬥爭的；同正在進行的危害國家安全、妨害公共安全或者擾亂公共秩序的違法犯罪行為作鬥爭的；在搶險救災中，不顧個人安危，搶救國家、集體財產或者他人生命財產的；其他為保護國家、集體利益或者他人生命財產安全免受正在遭受的侵害，不顧個人安危，挺身救助的行為，均屬於見義勇為。而根據相關法律法規，公民制止家暴行為符合確認條件的，也可以認定為「見義勇為」。