唐山女拍片驚爆「被關狗籠凌辱16小時」　警方疑致電要求刪除片段

河北唐山繼燒烤店毆打事件後，當地治安引起關注。上周六（11日），一名酒吧駐唱女子拍片實名舉報，其被老闆和一班工作人員關狗籠16小時，期間被毆打、辱罵、逼迫下跪；她成功逃離後報警，卻在舉報影片曝光後，接到自稱派出所的電話要求刪除片段。

當地公安周日（12日）公布，已成立專案組處理，並拘捕4名疑犯，又指會嚴格依法辦案。



這名女子在網上實名舉報唐山市路北區黑社會團夥，稱5月23至24日，其和朋友被騙到某酒吧，遭受黑幫成員朱男、楊男一行人非法拘禁；拘禁期間男子除扣押她們的私人物品、手機和身份證等，還強逼她們下跪、辱罵毆打等，隨後又將她們強押到其他地方囚禁長達16個小時。

女子還表示，自己是酒吧女歌手，只是店內的小員工，沒想到卻無故遭到黑幫男子傷害。影片後段女子還出示自己被施暴期間的錄音檔，其中可聽見不明男子說道「年輕不是錯誤，知道嗎？你得懂事」，語畢還有重重的毆打聲音。

舉報影片曝光後瞬間引起熱議，大批網民給事發酒吧留下負評表達不滿與質疑，外賣平台上的酒吧菜單，也被改成「關狗籠關小黑屋套餐」、「狗籠套餐，無監控全死角」等，用以嘲諷酒吧在員工被欺負後卻不聞不問。

更令網民不滿是，女子實名舉報影片曝光後，竟接到自稱是唐山市路北區豐道派出所人員電話，要求她將網上的實名舉報影片刪除，該名人員稱「算我求你好了，你把影片趕緊刪除了，查起來這事太複雜，已經在解決這個事了，現在領導在看，市領導也在看」。

目前，實名舉報影片仍在網上流傳，不過內媒記者試圖進一步聯絡女子與事發酒吧了解詳情，卻並未得到回覆。