河南村鎮銀行騙取400億　當地以防疫手段阻上訪　存戶健康碼轉紅

河南省多間村鎮銀行早前「爆雷」，全國幾十萬存戶的近400億元（人民幣，下同）存款被非法騙取、無法提取，事件一度引起廣泛關注。

據《第一財經日報》報道，為阻止有人到當地信訪，河南當局竟利用防疫手段限制銀行存戶自由出行，無論河南當地抑或外地存戶健康碼均被賦予「紅碼」，且類似事件並非個案。



河南多間村鎮銀行「爆雷」，幾十萬存戶的近400億元人民幣存款被非法騙取。（網上圖片）

此外，一篇名為《犯我者雖遠必朱》的文章周一（13日）在內地網絡中瘋傳，惟現時已遭到封禁。文章中提及，家住湖南婁底、在河南村鎮銀行有30萬元存款的艾女士，6月12日完成了一系列出行前的核酸檢測、報備等程序後搭乘高鐵前往河南鄭州。

但在抵達鄭州酒店，且向當地防疫人員及警方表明自己是來取錢的之後，艾女士的健康碼莫名變為「紅碼」，值得注意的是，湖南婁底並非中高風險地區、艾女士的48小時核酸證明亦在有效期內。

就這樣，還未取錢的艾女士在沒獲得防疫人員任何解釋後，就被拉去一間山莊酒店隔離，而其早前入住的酒店還稱，因為接待艾女士酒店將受到嚴重處罰。在此期間，只有監管機構人員向艾女士解釋稱，「給你轉成綠碼，你回家等消息。」

無獨有偶，家住深圳且兩周內並未離開過的小南健康碼亦突然變「紅碼」，而他亦是河南村鎮銀行的存戶之一，存有35萬元。經過查詢，小南的「紅碼」是由河南省賦予，廣東防疫部門表示沒有全線解除、河南省政務熱線工作人員亦指「沒有權力管轄」。

除此之外，在某聊天群組中有200為河南村鎮銀行的存戶，他們有的到過河南、有的沒有，但健康碼卻都變成「紅碼」，大家就此稱河南健康碼為「儲戶碼」。據了解，由於政務平台的聯動機制，一地賦「紅碼」就意味所有健康碼都會跟隨變色。而根據河南省2021年8月發布的健康碼賦碼規則，確診個案、密接隔離、特殊工作人員、境外入境以及高風險地區來人等可以賦予紅碼。

文章中還提及近期廣受關注的「唐山打人」案件，指「這麼好的手段（賦予健康碼紅碼），唐山要是早點學會了，那幾個小混混哪還能到得了江蘇啊。」

健康碼被用作防疫之外的事情、河南省當局「公器私用」一時間引起輿論熱議。《環球時報》前任總編輯胡錫進還發文表示，各地的健康碼只應用於純粹的防疫目的，在任何情況下都不應被地方政府用於與防疫無關的其他社會治理目標，這一規則各地務需堅守。「如果有哪個地方為了其他目的通過調控健康碼阻止特定人員流動，這顯然違反相關防疫法規，也會損害健康碼的威信，損害公眾對防疫的支持。這對我們的整體社會治理是得不償失的。」