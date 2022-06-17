哈爾濱司機遇囂張乘客稱：不讓抽煙就辦你　執法人員戴10萬錶辦案

日前，哈爾濱一名網約車司機公佈影片，內容顯示6月11日晚上，一個乘客在車內試圖抽煙，遭司機拒絕後，該乘客竟撥電話到交通局，要以該司機沒有證件為由舉報，更稱「一個小黑車，讓你認識認識我」隨後，該乘客要求司機將車「開到站裡」，交通局2名人員出來查驗，發現網約車司機證件都齊全，舉報無效。



事件發生後在內地輿論引發熱議，經查該乘客是交通局的借用人員現已被清退，兩名執法員則是交通局人員，其中一名執法員更因配戴價值超過10萬人民幣的Rolex綠水鬼手錶而遭網民質疑是否有貪汙嫌疑，目前兩名執法員都被給予黨內嚴重警告處分，調離執法崗位。



網傳的影片中顯示，該名乘客企圖抽煙卻遭到司機制止。乘客惱羞成怒，隨後撥打電話說「回局裡吧兄弟，我打個車，還沒有營業資格證，也沒有網約資格證。一個小黑車，我要回家還不讓我抽煙，那我就收拾他就完了唄，一會兒讓你認識認識我。」並威脅司機「要辦他」、「收拾他就完了」。

之後該乘客又撥打電話，向電話另一頭的「兄弟」詢問黑車如何處罰，對方稱「罰5,000元到20,000元」，該乘客又讓兄弟帶上執法證，稱「一個人不行，要兩個執法人員」，更要求先收罰款。

網約車開到乘客指定的「站裡」后，兩位執法人員到現場，其中一人身著制服，另一人身著普通衣物。兩人的工作證件均顯示是「哈爾濱市松北區住房和城鄉建設局」的工作人員，「執法類型」為交通執法。

兩人調查後，發現這名網約車司機證件齊全，乘客舉報無效。乘客現場質問司機：「你為什麼說沒有？」司機則回罵：「我為什麼要告訴你？你是什麼身份？」之後，該乘客要求見面，但遭司機拒絕，並詢問對方為何舉報時要打私人電話而非座機。對此，乘客未正面回答，稱「有什麼事情見面說」。

影片上傳後，網民懷疑網約車司機遇到執法員「放蛇」，指出該乘客以乘坐網約車抽煙被拒，要求看司機證件為由舉報。但亦有網民認為明顯乘客就是認識交通局的人，一起濫用職權欺壓司機。

網約車司機與乘客爭辯過程：

6月13日，哈爾濱市松北區對此事件發布官方通報。通報稱，涉事乘客楊某某為哈爾濱松北區交通局借用人員，已對其予以清退；兩名執法人員均受到黨內嚴重警告處分，同時被調離執法崗位。《封面新聞》報道，記者注意到，此次被處理的交通局運管站執法人員周某某、鍾某，此前都有被處分的經歷。

官方發佈處理通報后，不少網友曝出執法人員周某某當晚佩戴的手錶疑為勞力士（Rolex）品牌，款式為「綠水鬼」，最便宜的一款市場價也超過了10萬元（人民幣，下同），其他款式有的超過20萬元。

網民質疑公務員的薪水難以負擔名錶，「有些網約車如果真的有問題，為了減少罰款或不被罰款，不排除私下給錢了事的可能。」

執法員天價手錶引關注 哈爾濱非法車輛背後保護傘是官員？

《封面新聞》報道，2017年至2018年期間，哈爾濱市先後查處兩起涉及交通、交警系統執法部門領導幹部及公職人員充當「保護傘」案件。《中國新聞周刊》也曾撰文稱，在這兩起案件中，涉案人員「分工明確、明碼標價、互相掩護」，國家的執法部門儼然淪為了「生意場」，其系統性、塌方式的腐敗程度令人觸目驚心。

2017年，哈爾濱市成立 「6·26」專案組，打擊非法營運車輛、嚴查背後的「保護傘」。該年11月，哈爾濱市紀委、監察局發佈通報稱，共查處交通運輸等部門129名黨員幹部及工作人員為非法營運計程車充當「保護傘」，「多人違規干預執法，接受請託為非法營運人員說情，收受好處費」。

2018年，哈爾濱市紀委監委公開通報了另一起案件：122名領導幹部及公職人員為「瘋狂大貨車」充當「保護傘」，這122名公職人員中，出自公安系統的就有108人，其中交警達100人之多。

網民點睇：

「哪來的釣魚執法？明擺著就是濫用職權，官官相護」

「最後一張照片中胸口為人民服務的徽章，腕上的綠水鬼，手機的愛國機形成了穩定的三角形，真是諷刺啊」

「視頻最後司機拿出證件，那個醉酒乘客一臉懵的樣子真的太好笑了！」

「讓抽就是縱容公共交通工具內抽煙，不讓抽就是沒牌照，司機真為難」

