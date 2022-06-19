上海老翁病逝前綠碼　家屬被判密切接觸者無法參加追悼會

為防止新冠疫情擴散，內地不少省市的民眾出入公眾場所時，都需出示核酸檢測證明。

上海市民林先生反映，95歲的岳父上周四（16日）因病離世，家人到殯儀館籌備後事，回家時卻發現「隨申碼」變成紅色。

據了解，該名老翁離世前的「隨申碼」為綠碼，但家屬被判為密切接觸者成紅碼。由於追悼會已定在昨日（18日）舉行，家人最終無法出席。



林先生反映，岳父曾於今年4月到5月在方艙醫院治療；5月下旬，老翁核酸轉陰後出院回家時，核酸覆核結果也是陰性。6月14日，老翁因基礎性疾病發作被送往醫院救治，入院當天的抗原和核酸結果均為陰性，至6月16日因病逝世。

當日，林先生和妻子、岳母3人趕到殯儀館籌備老翁的後事，回家時卻發現3人的隨申碼都變成紅色。老翁的追悼會定在6月18日中午舉行，但3人因隨申碼變紅需隔離在家。

居委會工作人員回覆稱，問題應該是出在老翁住院後，6月15日的核酸檢測上。當天，老翁共檢測3次核酸，雖然後兩次結果均為陰性，但第一次檢測的結果至今仍顯示為「檢測中」。

居委會主任稱，由於是區疾控中心的問題，居委會只能遵守程序，「我們也對老爺子這個情況比較著急，並且及時跟街道反映情況，街道也在幫我們跟疾控中心溝通，盡量把這件事情能夠核實清楚，因為如果他沒有去世的話，馬上就可以再做一次核酸的，但他去世以後也沒辦法核實了」。

最終，林先生一家未能趕上追悼會。居委會主任稱，她已代表居委會及居民參加，「我今天也去找他們的第三代，因為小青年會用手機，能不能開一個雲視頻，讓家屬見上老人最後的一面，了卻這個心願」。

徐匯區相關部門指，該核酸檢測結果之所以一直顯示「檢測中」，其實是代表「疑似陽性」，按標準流程，需要由區疾控再進行2次核酸檢測來確認，且前後需要間隔24小時。由於老翁已於16日去世，本應間隔24小時後進行的核酸檢測無法進行，才阻礙家屬解除密切接觸者的身份。