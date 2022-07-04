倪匡逝世｜成龍悼念被網民罵「毫無原則」：反共份子有甚麼好懷念

倪匡逝世，香港演員成龍昨日（3日）晚上在微博上悼念。内地部分網民不以為然，紛紛在評論裏「慶祝」倪匡逝世並陳述他反共的事實，認為「愛國」成龍不應該哀悼懷念曾經反共，不相信一國兩制，支持「平反六四」、「佔領中環」、「反修例風波」等不為官方樂見的倪匡。



（微博@成龍）

成龍發文說：「今天是怎麼了...剛剛知道倪匡前輩也離開了，我們心中的香港才子，代表著一個時代的風華，懷念你。」不過，他的微博粉絲似乎並不領情，紛紛在微博評論罵成龍不應悼念倪匡。

在評論中，有不支持成龍悼念的網民說：

「反華頭子，還是算了吧！」

「反共份子有甚麼好懷念的。」

「倪匡一生堅持反共反中，是著名的反共反中分子」

「反共反中的犯罪分子，值得你這麼哀悼懷念？」

「這貨不值得悼念，這波不站龍哥!」

「什麼人都哀悼，毫無原則立場!」



也有支持成龍的網民說：

「倪匡反中嗎？我不這麼認為，他反的是什麼大多數人心裡清楚。」

「龍哥，真別在意大陸這些人的評論，一群沒良知的傢伙！」

「逝者安息。大哥節哀順變」

「好作家好編劇，當年靠著蘿蔔章從內蒙一路南下到香港的幸運兒，倪老走好」



一生以「反共」聞名

據報道，倪匡生於上海知識份子家庭，16歲時為追尋「烏托邦理想」，輟學報考華東人民革命大學，受訓3個月後成為「公安幹警」，曾參與土改「鬥地主」，但之後反成批鬥對象。至1955年，倪匡偷渡來港。

倪匡一生以「反共」聞名，曾言「根本不相信一國兩制這回事」，認為只是「共產黨說了算」。在2019年，倪匡接受港台節目《鏗鏘說》訪問，憶述回歸前時任新華社香港分社社長許家屯，曾打算邀請他到內地走一走，倪匡說可以組織一個團體，叫「反共作家回國考察團」，之後便無下文。