林二汶愛國｜最新國風歌惹議　內地KOL：一度撐黃但思想似有變化

香港歌手及作曲人林二汶上月在微博上宣布自己開通內地社交平台小紅書，又為慶祝香港回歸祖國25周年，在七一當天在微博發表中國風新歌《中華·頌》，以表達自己對國樂有濃厚興趣。不過，林二汶的愛國行為在香港和内地都惹議。



林二汶在微博發表長文反擊網民對她發表中國風新歌和愛國言論的懷疑和不滿，她說：

「今天我說喜歡中國文化，想在創作上嘗試國樂，我卻被如此欺凌，那麼以後還有誰敢愛國？還有誰敢表達自己喜歡中國文化？提起愛國，我們也會極思甚恐。愛一個地方，不是因為她好或不好，什麼地方也有她的圓缺。我們是否至少可以不去否定嘗試？做好自己，好的就繼續好，不好的地方也會進步。我不過是一個很小的角色，繼續努力做好我該做的事，就是我能力範圍可以做到的最好了。做人不固步自封繼續向前走，不就是這樣嗎？」



事情的起因是林二汶在微博發表賀七一回歸的新歌《中華·頌》表示，

「一直對國樂有濃厚興趣，也對中國文學文字著迷。小時候淺讀過中國文學，長大後也沒有停止學習，學習欣賞中國古今文字的美。中華民族有著千變萬化的歷史，就如人生，本來也是千變萬化，但一切萬變不離其中，根，始終如一。傳統國風音樂，配合中國文字，在中國文化源遠流長的歷史，一代一代人將這些美傳承下去，何嘗不是美事？炎黃萬世流傳成天下，天下，擁抱好年華。」



但是她的愛國心在微博惹議，在她的發表《中華·頌》的微博評論中，有一些網民懷疑她的愛國心。網民評論：

「你最後的信仰是什麼？」

「搵食啫犯法啊？」

「熱切期待二汶第二首力作：我愛人民幣。」

「作為一個從at17開始中意你的歌迷，今次真係好失望，人民幣的確係好，但真係無必要咁咯，以前態度去咗邊啊？食相難睇。作為大陸人都睇唔過眼，或者亦希望以後你會大紫大紅，但一定唔會系香港。」



內地愛國KOL、微博大V「上帝之鷹_5zn」發表評論說：「一度撐黃的香港藝人林二汶，近來思想似乎有所變化，以炎黃子孫自居，並創作了國語歌曲，後果是被一群過去的歌迷和『蟑螂』辱罵。」

不過也有内地網民為愛國的林二汶抱打不平：

「歌曲古韻，今韻同在，看來二汶已找到了那個根和家。」

「支持你。世上唯一不變的是變化。擁抱自己的根，本就沒有錯。有些人喜歡把自己的執念強加於他人身上強加於音樂上，這叫自私。非要把所有東西分成兩種顏色，非要劃清界限才是對的嗎？音樂什麼時候變成是拿來對立的武器了？」

「音樂無國界，非要將音樂與立場、政治捆綁一起的，本就是狹隘。支持所有人用音樂表達自己立場，但也必須尊重音樂本身。好的音樂，本來就是全人類的瑰寶。二汶，加油，做好音樂。」

「那麼有個問題了，她以前的歌迷愛的是她夠反華夠恨國，還是愛的是她的歌？」



撐歌神、悼倪匡惹愛國論戰 胡錫進：堅決鬥爭港獨台獨

近日，張學友的愛國聲明和倪匡逝世在内地引發論戰。其中，撐張學友的愛國聲明成為弘揚愛國主義的「政治正確」，悼念倪匡成為大逆不道「與台獨、港獨鬥爭」不力。粉絲104.1萬的微博大V「金牌娛樂醬」因為發表悼念倪匡和批評張學友的言論而被微博禁言。

+ 11

「歌神」張學友拍片賀七一回歸惹議，因為採訪中提到「香港這25年經歷了很多」「仍希望比以前香港更好」「香港加油」等措辭，沒有提到「祖國」而被批不愛國。

張學友其後發表聲明，表示「作為藝人不涉政治是我的基本原則。『黑色』『黃色』被一些別有用心犯了罪的人穿過，變成了愛國不愛國的標準，成為了『禁語』『禁色』，我個人無法理解。本人更希望我們中國人是理性的，是以理服人的，在世界人面前展現中國人的風範。」

​官媒《環球時報》特約評論員胡錫進發文稱，輿論要堅決弘揚愛國主義、與「台獨」「港獨」針鋒相對做鬥爭，同時也要有團結大多數的主流意識，對藝人名人的話不宜做最嚴苛的解讀。有時某人說的話有點含糊，不小心碰了某個敏感點，或者他的某句話有做負面解讀的空間，只要他本人作出正面的澄清，輿論應當歡迎或接受。

他稱，即使一些人就是一時衝動、糊塗，說了錯話，但面對輿論批評，他們改變態度，作出反悔，願意重新加入正確的主流，也應把他們與死硬的敵對勢力區別開來，讓他們回歸正義有門，而不是把這條路給他們堵死。只有這樣我們才能夠真正「把朋友搞得多多的，把敵人搞得少少的」。