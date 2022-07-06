新校離家僅500米！女生將赴俄國留學　「一原因」現或需繞道萬里

近日中國大陸黑龍江省黑龍市一名女子稱，她將到俄羅斯布拉戈維申斯克國立師範大學留學，乍聽之下沒甚麼問題，但妙的是家裏和學校直線距離僅500米，中間只隔了一條黑龍江，剛巧就在對岸能看見兩邊，她表示要挑戰「全網最短留學距離」，不過現在因為疫情，女子不能直接渡江出境，可能還是得繞道上萬公里，經北京和莫斯科到學校。



離家僅5分鐘便可留學，一般人連等車上班、上學的時間也不止吧！（按圖了解）

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陸媒《極目新聞》報道，女子在船上拍下影片，邊介紹着從兩岸可以見到家裏和學校，白色建築是自己的家，江對面的紅色俄羅斯建築則是學校，直線距離不過500公尺，坐船5分鐘就能抵達，女子聲稱要挑戰「最短留學距離」，看起來真的很近。

女子影片隨即在網路上被討論，有人稱「家裏的WIFI都可以連上學校」，也有網友調侃，「努力可以回家睡覺」。原來，女子姓寧，已經畢業於國內大學6年，即將在今年9月前往俄羅斯布拉戈維申斯克國立師範大學就讀教育專業的碩士，在新冠疫情前，她每周都憑着簽證到對岸去玩，由於女子住在黑龍江省愛輝地區，與俄羅斯布拉戈維申斯克市只有一江之隔，早上去下午就可以回家，也堪稱是最短距離的「出國旅遊」，但自疫情爆發後，她已經2年多沒到對岸了。

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女子表示，由於疫情防控，假如現在要過去，便需要從黑河市到北京搭飛機飛到莫斯科，再轉機飛往布拉戈維申斯克，足足繞了一大圈，距離1萬公里以上。不過雖然開學在即，她仍未預訂機票，正等待學校何時過去的通知。

據黑河市政人員表示，目前個人通過黑龍江出境俄羅斯的通道暫時不開放，而哈爾濱太平國際機場的工作人員也稱，近期飛往俄羅斯的只有貨運航班。

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