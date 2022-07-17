有片｜護士邊救病人邊看手機？　家屬：女兒死因不明質疑救治不妥

浙江寧波市一名女童因病逝世，惟家長今日（17日）反映，醫生急救時，護士一邊用手按壓呼吸器，一邊用手機。

象山縣第一人民醫院的工作人員回覆稱，醫院高度重視事件，籲大眾不能聽一面之詞，院方將發布通報說明。



《極目新聞》報道，事發於浙江寧波象山縣第一人民醫院。患兒家長陳先生稱，7月14日，年僅3歲的女兒嘔吐了8次，但無發熱現象，於是到醫院檢查，急診室醫生為女兒做了血常規和腸道B超檢查，最後表示沒有問題，並為她打了止嘔針。

15日早上，女童體溫升至37.5°C，於是由家長帶到醫院的發熱門診就診，期間出現抽搐，院方後來將她轉到住院部4樓兒科。

網傳影片顯示，醫生正為病床上的女童做胸部按壓，一旁的護士用手按壓呼吸器幫助孩子呼吸，另一隻手正拿著手機。不少人認為，護士在搶救病人時看手機不妥，也有人認為護士可能正在用手機聯繫工作事宜。

陳先生稱，網傳影片是7月15日下午2時許拍攝，病床上的正是其女兒，「當時的搶救不能算很緊急的情況」。當天中午12時許，家屬曾收到孩子的病危通知書，預感到情況不妙，同日下午3時許，女童搶救後不治。

陳先生稱，自己之所以在網上公布影片，主要是因為對醫院的救治過程不滿意，「到現在我也不知道女兒的死亡原因到底是什麼」。他表示，死亡醫院證明（推斷）書上顯示女兒是心臟呼吸驟停，他已請第三方鑑定機構，明天將解剖鑑定。