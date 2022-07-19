廣州動漫展扮港警舉紅旗被警告　網民建議「小粉紅」扮河南警察

有網民表示，7月15日廣州動漫展上有「小粉紅」舉著紅旗「「停止衝擊，否則使用武力」」角色扮演（Cosplay）香港警察，結果被當地公安警告，沒收紅旗，



據稱廣州警察的處理方式是當場給予警告，沒收紅旗，但沒有拘留角色扮演人士。內地科普作家方舟子說「小粉紅在廣州動漫展扮演香港警察，然後挨了廣州警察的鐵拳」。

動漫展「螢火蟲動漫遊戲嘉年華」7月15日到18日在廣州琶洲保利世貿博覽館舉辦。

就廣州動漫展扮港警一事，網民說：

「這些人本來想拍馬屁，結果拍到馬腿上了。畢竟中國不允許公共場所擅自舉牌。」

「可以扮演河南警察。」

「人家是支持香港警方和祖國的，不應該管呀。」

「我扮演香港警察，你們可以打我了。」

「我支持香港警察，被公安帶走了。」

「我支持廣州公安，你們可以打『香港警察』了。」



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此外，7月10日河南省鄭州市人民銀行門口聚滿了舉著標語、拉著橫幅的維權儲戶，抗議河南多家村鎮銀行取款難。

其中，不少疑似是警察的「白衣人」鎮壓維權儲戶。有網民模仿2019年反修例風波網上支持香港警察的語調諷刺說：「我支持河南警察，你們可以打我了。」「受了委屈不是鬧事的理由，支持河南警察執法。」