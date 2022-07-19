網紅炫富靠警官爸動用「警用直升機」拍片　曾稱白手興家終被起底

大陸一名擁有300萬粉絲的女網紅「王澄澄」近日被指用「警用直升機」當道具拍攝影片，引起官方主動介入調查。事件發酵後，王澄澄遭質疑，自稱白手起家的她，4年內便坐擁400平方公尺（約4300平方呎）豪宅及名車，再加上父親為退休高級警官，背景強硬到可以借用警察直升機拍攝抖音影片，讓外界好奇。



《每日經濟新聞》報道，一個名叫「王澄澄」的女網紅登上熱搜，生活在瀋陽，穿戴都是奢侈品，儼然一副人生贏家的樣子。

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此外，其與身著警服的父親合影及借印有「遼寧」字樣的警用直升機拍攝商業短視頻（短片）更是受到詬病。對於網友們的質疑，「王澄澄」強調她的房和車都是自己買的，自22歲起沒拿過家裡一分錢，都是自己創業所得。

據了解，讓王澄澄成為外界焦點的這部商業短片內容為，一群戴著墨鏡的黑衣人站在一架直升機前等待老板，王澄澄扮演老板的妻子，從後方追上後質疑老板的行為有異，而這群黑衣人背後的直升機上噴有「瀋陽」字樣，是當地警方使用的直升機，引起外界關注。

在大陸網紅圈流傳一句話，「一分未花趙德漢，白手起家王澄澄」，不少人認為，白手起家創業的第一桶金不是一筆小數目，尤其是現在市場競爭相當激烈，除非有特別出色的技術專長，否則很難吸引投資人的注意。

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對於使用警用直升機一事，瀋陽市公安局表示，王澄澄父親王某江於2022年2月退休，原為瀋陽市公安局巡警支隊某中隊教導員，退休時為二級高級警長，三級警監警銜。至於影片出現的直升機則是遼寧通飛通用航空有限公司所屬H155型民用直升機。

該機日常管理維護由公司負責，瀋陽市公安局僅在承擔特殊任務時租用，王澄澄在拍攝影片時，該公司總經理魯某未經批准擅自同意其拍攝，該集團已決定免去魯某總經理職務。

瀋陽市公安局強調，王澄澄於2017年開始自主創業，2021年結婚，其丈夫趙某為瀋陽一企業法人。其父王某江在職期間，已按規定將女兒創業經商情況進行報告。

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