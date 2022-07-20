家貧出孝子｜清華大學錄取成「習學弟」　萬州狀元到派出所報喜訊

重慶萬州區高考676分被清華大學錄取的吳勁林同學，昨（19）日來到紅光派出所向一直資助他的民輔警們報喜。吳勁林家庭經濟狀況拮据，紅光派出所除了資助他高中3年的學費外，對他生活上也傾注了許多關心幫助。得知喜訊，大家還給小吳送上了鮮花和助學金。



7月19日上午10點，今年全區首張錄取通知書獲得者，被清華大學錄取的吳勁林同學一路小跑，來到萬州區公安局紅光派出所說 「陳叔叔、李叔叔，我考上了，我考上清華大學了！」。

紅光派出所內傳出歡慶聲。接待大廳的民警輔警們紛紛被這個喜訊吸引過來，有的摸著吳勁林的頭豎起大拇指，有的拉著小吳合影留念，有的反覆摸著清華大學錄取通知書說是要沾沾喜慶。民輔警們均為自己幫扶的這個孩子感到驕傲和自豪。

「這娃兒太爭氣了，除了為他感到高興，大家心中都十分欣慰，都說這幾年的工作沒白幹，感情沒錯付，一句話，一切都是那麼值得！」一提起吳勁林，紅光派出所副所長陳爍的臉上堆滿笑意。

紅光派出所都為這個全所資助了三年的好少年取得如此好的成績感到莫大的欣慰。（平安萬州）

走訪發現生活困難 決定資助學費

一次偶然走訪派出所開啟長期幫扶機制，2019年9，紅光派出所孫家書房社區民警潘錫軍在入戶走訪中，偶然從一居民口中獲悉居住在孫家書房下街的李婆婆有個讀高一的孫子吳勁林，其品學兼優，曾是全區中考「狀元」，但一家人生活卻很困難。

聽聞此言，潘錫軍當即打聽到這戶人家，並經走訪社區幹部和鄰居，了解到這家共四口人：奶奶、兒子兒媳和孫子。奶奶在家門口擺個煙攤，兒媳常年有病，每月需數百元人民幣藥費，全家人的生活來源僅靠兒子在重慶打點零工，而為了節省路費，他一年到頭捨不得回次家，家庭拮据。

潘錫軍迅速將這一情況向派出所匯報，所領導隨即研究決定：全力予以資助，同時號召全所民輔警為這家人捐款。這筆資助金不日便交到吳勁林所在學校，解決其在校所有費用。「自首次資助後，所裡也建起長期資助機制，保證對以後每學期的所有費用予以資助，為這個家解除孩子讀書的後顧之憂。」陳爍說。

領導決定全力予以資助，同時號召全所民輔警為這家人捐款。不日，這筆資助金便交到吳勁林所在學校，解決其在校所有費用。（平安萬州）

三年來，逢年過節，該所領導都會到吳家進行看望慰問，送上慰問金以及牛奶、水果等慰問品。此外，所領導還經常前往吳勁林所在學校，與其班主任溝通交流孩子的學習情況、精神狀態，並對孩子噓寒問暖，久而久之，形成了相互信任的良好氛圍。

社區民警的潘錫軍，每次經過巷道口李婆婆的煙攤時，總要和她打聲招呼，問問家中近況、孫子學習如何、生活上有什麽難處等。李婆婆總是笑盈盈地回答「全靠你們關懷資助，我們過得好，沒有難處！」

吳勁林父親表示，在預估到孩子將被清華大學錄取的當天，他們一家便專門定制了這面錦旗，商量好在接到通知書後便送到派出所。他說：「一句兩句也表達不了我們的謝意，總之感謝這些好警察三年來的真情幫扶，讓我們一家不再擔心娃兒的讀書問題。 」

派出所民警輔警們給吳勁林送花和助學金後，仍不忘叮囑道：「孩子，屬於你的人生精彩大幕剛剛拉開，但前路仍舊任重道遠，記住，一定努力學習報效國家，以後不管在生活中或學習上遇到啥困難，都記得找我們，這裏是你永遠的家！ 」。

萬州窮狀元入清華大學成「習學弟」

清華大學是中國著名高等學府，坐落於北京西北郊的清華園，是中國高層次人才培養和科學技術研究的重要基地。目前，清華大學共設21個學院、59個系，已成為一所設有理學、工學、文學、藝術學、歷史學、哲學、經濟學、管理學、法學、教育學、醫學和交叉學科等12個學科門類的綜合性、研究型、開放式大學。

清華大學是中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的母校。去年4月19日，清華大學建校110週年校慶日，習近平離開學校時，操場上、道路旁站滿了清華師生，大家紛紛向總書記問好說「總書記好，學長好！」