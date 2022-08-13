籲離開「彈丸之地」做大灣區人　港籍畢馬威合夥人：抓住重大機遇

《香港01》即日起推出「港人大灣區生活」系列來稿，不定期更新。

畢馬威中國華南區諮詢服務首席合夥人、特殊資產亞太區主管合夥人、慈善基金董事彭富強，作為香港人、專業人士、政協委員、公益人，日前分享他作為「傳說中的大灣區斜槓青年」的發展故事及經驗見解。



彭富強同時也是東莞市政協常委及包括前海香港商會在內的多個商協會副會長、理事、監事職位，現任職中央財經大學粵港澳大灣區（黃埔）研究院全日制碩士研究生的業界導師。

彭富強在香港出生長大，高中時期遠赴澳洲開始留學生活，在90年代初大學畢業回到香港發展，他表示：「97年之前香港還是在英國殖民地管理下，很少祖國的影子，我們對國家的發展不太了解，大家的第一選擇都是在香港工作，內地對我來說就是一張白紙」。從過去傳統香港的角度來講，70年代出生的彭富強及他的同齡人幾乎沒有機會了解中國的歷史，更沒有機會學習和了解相關的各式文化、語言及社會情況。

彭富強與家人。（外部來稿提供）

偶然出差去新疆 始嚮往內地民情

在香港工作期間，彭富強偶然獲得一次到內地出差的機會，「我第一份工作要出差到新疆烏魯木齊，從香港出發要轉好幾次飛機，花費的旅程時間比去澳洲還要久，當時我對我們國家的第一印象就是：真的好大」。彭富強在工作差旅中去到了內地很多地方，在旅途中學會了基本的普通話和簡體字，不僅看到不同民族文化和習俗風情，也感歎各地多元、快速的發展，「幾乎我出差去到的每個地方都給我很不同的感受，好奇心讓我對內地有了無窮的探索興趣和嚮往」。

從好奇心出發，彭富強也逐漸將事業重心向內地轉移，得益於改革開放政策的激勵和影響，各省市在90年代都在飛速發展，「90年代的中國的飛速運轉帶領著民眾不斷進步，自己身處內地體會到跟著國家一起的快速發展」，彭富強說，「我感覺在短短幾年中在不同地方學到了比在香港十幾年還要多的東西」。在過去數年中，彭富強在北京、上海等多地工作生活過，近年來到大灣區發展。

彭：大灣區文化差異小 倡談「灣區夢」

提到香港，彭富強說，「不論在回歸前還是回歸後，香港始終是一個相對穩定的國際化大都市，有很多人懷疑過97年後香港國際金融中心的地位是否能夠保持，25年過去了，大量的資料和事實表明香港仍然具備很強的發展活力，仍然是美國以外最好的融資中心之一，香港的金融和貿易地位從來沒改變過，甚至因為內地的發展變得愈來愈重要」。

彭富強在香港參加公益活動。（外部來稿提供）

2019年，隨著《粵港澳大灣區發展綱要》的推出，大灣區的建設正式開啟，彭富強選擇到大灣區生活和發展。彭富強表示，「大灣區沒有太多的文化差異，大家共飲一江水，都認同拼搏精神，作為最早改革開放和經濟發展的區域有著很強的人才包容力和創新精神，大家都說『中國夢』，我覺得大灣區是一個能夠給許多人將目標和想法實現的地方，我相信在未來會有愈來愈多人談『灣區夢』」。

不再強調港人港品牌 打造「大灣區品牌」

「我覺得現在不要再講香港人，我們都是大灣區人」，彭富強說，在香港回歸的25年中，香港發揮了許多自身優勢參與到祖國發展，深港合作更是創造眾多佳話，而大灣區的建設則為香港及香港人開啟了全新的發展機遇和篇章。「香港在過去幾十年其實都有與大灣區其他城市合作互動的成熟經驗，以製造業為例，過去很多港商會先到深圳落地。然後慢慢往東莞、佛山等地拓展」。

「香港要清楚自己的短板」，彭富強說，「整個大灣區有近 8000 萬人，不論是人才還是土地，或是『大基建』的角度都具備優勢，我認為要重視產業鏈化。包括香港在內的每一個城市都應該錯位發展，充分發揮自身優勢，要協同創新，形成有效的大灣區產業鏈。我們現在不應該再強調香港品牌、澳門品牌，我們要打造『大灣區品牌』」。

彭富強在大灣區出席活動。（外部來稿提供）

內地企業溝通文化不同 港人需主動了解適應

他還提到，作為來自香港的專業人士，可能已經習慣了偏向西方的一個文化或商業系統，有很多同行都會覺得與內地企業、特別是國企在溝通與協作方面存在一定困難，但其實應要充分發揮自身中西結合的優勢，主動了解並適應中國的營商環境，「明確他們的需求和外企差異，站在國情背景下去提供精準的服務」。

彭富強是東莞市第十四屆政協常委，他分享作為香港人擔任政協委員參政議政的經驗時說，「不論是參與商協會、還是政協，都給了我新的角度去學習和提升自己，也用不同的思維了解內地及大灣區，政協對我來說是一份責任，也是作為港人參與大灣區發展的一份義務」。

近期有報告顯示，香港18至25歲青年中仍有很大比例沒有到過內地，彭富強表示這是很可惜同時是需要解決的問題，「香港青年應該要清楚的知道世界趨勢的變化，中國邁向強國的高速發展是必然且不會倒退的，這是一個心態問題，要積極看到變化，了解變化，參與變化，國家的發展就像是搭了一條軌道，無論你搭乘的是地鐵、火車還是高鐵，總會帶來成長，香港人要離開這個彈丸之地，去看看更廣闊的市場和機會」。

彭富強工作照。（外部來稿提供）

彭富強提到，首先，大灣區要齊心協力打造「政策基建」，過去港商都是先通過深圳，然後將製造業輻射、遷移到東莞，東莞是一個很有活力的年輕城市，政策落地性很好，能夠接住來自香港的經驗和資源，創造了莞港融合的可能性。其次，是「人才基建」，要為港澳青年創造生活就業的便利性，例如在住房、就業就學、生活便利、父母養老等方面提供更好的支援，讓他們來到陌生的城市發展可以有基本的生活保障。最後，是「交通基建」，以灣區一體化思維去建設交通網絡，創造「一小時都市生活圈」。

彭富強表示，吸引港青是在香港有限的土地和市場外，為香港人提供一種新的選擇，實現大灣區的充分協同。

身兼公益人士的彭富強認為，將來要加大力度打造「綠色灣區」概念：「習近平主席提出的『人類命運共同體』是一個很偉大的構思，代表了中國作為世界強國的責任和擔當，我們主動犧牲部分經濟動能，來支援全人類更加長期的發展潛能，大灣區作為中國最有能量和國際化城市群，更應該起到示範作用」。

他說：「大灣區內多個城市生態水準發揮良好，港澳作為國際平臺擁有與可持續發展相關的眾多經驗積累和人才聚集，能夠支援大灣區開展『雙碳』工作；同時我認為建設『綠色灣區』意義特別重大，一方面，可持續發展是從長遠經濟發展出發的策略，通過技術和商業模式的創新升級不僅改善環境等社會要素，同時也保證企業的長期競爭力優勢；另一方面，以整個區域進行綠色發展能夠保證一個更好、更穩定的生產生活環境，是確保廣泛、長遠吸引企業和人才來大灣區發展的基礎；最後，『綠色灣區』是一個中性的概念，是一個特別適合向全球輸出的中國故事」。

彭富強出席東莞市政協會議。（外部來稿提供）

他說，香港在國際市場中積累的相關經驗可以很好的向大灣區複製，並向外傳播「綠色灣區」的故事。

彭富強支持李家超帶領的新任香港特區政府領導班子，他建議新的港府團隊要清晰香港的最大機遇就是國家發展的機遇，而最大的挑戰則是國際市場如何對香港重新定位。

他說：「香港是中國的香港，中國作為重要的經濟體，香港作為中國面向世界的平台，背靠廣闊的中國大陸市場及大灣區發展動力，香港有著前所未有的發展機遇和潛力。而在挑戰方面，香港需要思考如何在國際市場上保持一貫的定位、良好的形象、穩定的信任度。香港在一國兩制的方針支援下，擁有很好的中西結合環境，具備特殊的法律優勢、營商環境、人才聚集等條件，在過去這麼多年中，雖然香港面臨數次社會事件，但資料證明香港的經濟發展仍然是不錯的，但新的港府團隊一定要重視對外經濟發展、對內穩定民生兩大課題，建議一定要推動新的產業發展去創造經濟增長極，同時也要基於北部都會區等區域建設方案解決長期存在的民生問題，以保持社會穩定」。

彭富強還提到，不論是經濟還是民生問題，港府都應該積極作為以幫助香港融入大灣區，利用大灣區的優勢解決現有難題。「不能只是內地各地政府主動，港府也應該有更多積極的行動，帶領港人港企跨過深圳河，去主動和大灣區合作互動起來；大灣區現在各地都有針對港澳生活就業的許多政策和福利，但目前在香港的宣傳力度和顆細微性是不夠的，港府應該積極將這些訊息傳播出去，可以考慮發放一些『灣區消費券』吸引港人到大灣區多走走多體驗」。

彭富強認為大灣區是中國人的故事，也是全世界的故事，「我作為香港人，相信同胞都會為能夠參與大灣區發展感到很自豪和驕傲」。