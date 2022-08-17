四川公立醫院陷財務危機關閉一年　職工分流遲遲未解決

屬公立的四川樂山市第四人民醫院曾被曝出職工連續數月沒有基本工資和交納社保的情況，去年6月底起更關閉至今。一年來，醫院人員怎麼分流，一直遲遲未得到解決。周一（15日）下午，樂山市衛健委人事科工作人員表示，正商討後續方案。



據「醫學界智庫」消息，自去年6月27日樂山市第四人民醫院正式關閉後，醫院職工便一直領著每月三四千（人民幣．下同）的基本工資，不少職工選擇就近找臨時工作，但更多的則選擇在家休息、等待。農曆新年以來，職工到手的更只有1000元，醫院發放的工資和五險一金繳納也開始出現青黃不接的情況，而所謂分流時間則遲遲未有官方消息。

一名職工表示，醫院早在疫情前已虧損達2000萬元，拖欠多家供貨商的錢，每家幾百萬不等。而疫情成了壓垮醫院的最後一根稻草，期間醫院運營成本加大，而由於三角債的原因，一家藥品供貨商對醫院作出起訴，其後陸續有多家跟進，導致醫院的賬戶被凍結。目前，該院官方微信公眾號及官網的最新消息仍停留於去年4月，官網顯示的電話則成了空號。

樂山市第四人民醫院陷財務危機關閉一年。（醫院官網）

周一下午，樂山市衛健委人事科工作人員表示，有關第四人民醫院分流的相關事宜，直至今天下午仍在開會商討中，具體方案將盡快公佈，相關細節目前仍不方便對外披露。

公開資料顯示，該醫院前身為成都鐵路局西昌分局燕崗線路醫院，1994年10月更名為峨眉鐵路醫院。2004年9月1日，因鐵路主輔分離，醫院移交地方政府管理，並更名為樂山市第四人民醫院，屬四川省本級工傷保險定點醫療機構、樂山市及峨眉山市社保定點醫院、峨眉山市農村新型合作醫療定點醫院、成都鐵路局職工基本醫療保險定點醫療機構，同時還是鐵路交通事故創傷急救中心以及樂山職業技術學院定點實習基地。

而事件亦引起網民討論，有網民認為公立醫院如倒閉，令人難以置信；也有人諷道：「富了領導，倒了醫院。」