《流星花園》男星拿椅子砸妻子掐脖威脅　2分鐘家暴片曝光惹眾怒

曾演出電視劇內地版《流星花園》、《軍師聯盟》44歲內地男星王東，近年以《與君初相識》中的「天師」一角走紅。王東老婆、微博網友「Annepple」今年4月曾透露他在女兒出生半年後曾3度離家搞失聯，曾引發熱議。26日晚間，王東老婆公布一段王東家暴的影片，引發內地網民憤怒，揚言要抵制王東的未來所有作品。



26日晚間，Annepple曝光2分多鐘長的影片爆料王東家暴行徑，影片中開頭有撞擊聲，Annepple指出自己當時被王東用椅子和嬰兒床床板毆打。

Annepple表示，她當時正值生理期，嚴重痛經無力反擊，王東在影片中更多次爆粗口，對妻子說「要一起死是嗎?」Annepple表示，自己後來是報警才獲救，並公布頭部、手部受傷的照片。Annepple稱自己在懷孕七個多月時也曾遭毆打。

王東則緊急發道歉文，雖承認自己「行為過激」，但強調不是事情的全貌。王東還表示「終於解脫了，再也不會被折磨和威脅了。」並稱已委託律師處理相關事宜「請大家給予我們一些私人空間，對不起打擾大家了！」

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今年1月，王東老婆、Annepple曾在微博po出與王東討論贍養費的對話紀錄，稱自己放下工作照顧孩子，但丈夫總是無故消失。4月Annepple也曾在微博寫下：「老公，知道你或許很忙，希望百忙之中可以給家裡來一通電話或一條信息」，文中透露王東在女兒出生半年內失聯了3次。此外，亦有網民爆料王東曾在老婆Annepple懷孕期間出軌。

公開資料顯示，44歲的王東以模特兒出道，雖參演過內地版《流星花園》、《軍師聯盟》但是直到今年才以《與君初相識，恰似故人歸》中的「天師」一角走紅，被視為演技派演員，此次爆出家暴，許多網民揚言將抵制他出演的所有作品。

網民點睇：

「好難過，明明是方方面面都特別優秀的女性，卻還會被這麼的不珍惜，精神的辱罵肉體上地毆打，越來越能證明遠離男人才能更長久快樂的活。」

「各大製片導演們，我不希望看到這個人@王東演員 接下來再在屏幕上出現。你們懂嗎？」

「看視頻像看恐怖片身上發麻！報警也沒用是多麼無力多麼無助啊！！！！麻煩熱搜第一！！！！！！！！大家頂起來救救她吧！」

