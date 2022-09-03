夫婦杭州買樓一直未入住　4年後上門驚見家被裝修還住了8名陌生人

家住江蘇蘇州的潘先生與其妻數年前曾在浙江杭州買了一套商品房，惟一直未入住。近日，兩夫妻準備把房子賣掉，並上門查看，結果驚訝發現家中不但裝修了，更住了8個陌生人，當場傻眼，並果斷報警。



事情要由2018年說起，當年潘先生夫妻倆在杭州臨安青山湖科技城買了一套面積達約千呎的商品房，惟未有入住，房子保持毛坯新房的狀態，一直關著。近日，由於準備賣掉套現，夫妻倆便來到小區看自家的房子，結果被眼前景象震呆，房子不但被人裝修好、隔成4個小房間，還住滿了人，「進門的時候估摸著有8個人」。

這時，潘先生詢問得知，住客是從一名王姓「房東」租來住的。後來，介入調查的民警詢問發現，該王某還只是「二房東」，他是從潘先生夫妻倆的下層鄰居潘某某手中拿到該房子的6年租房權，並花費8萬元（人民幣．下同）裝修。

面對民警，潘某某只好如實交代。原來，潘某某早前是該小區的房產銷售，與潘先生夫妻倆因買房結識，加上又是上下樓的鄰居，聊得比較投緣。不過，他平日開銷大，經常入不敷出，於是動歪念，打起了潘先生家閒置空房的主意。

潘某某透過出租房子獲利。（北青網-北京青年報）

去年底，得知潘先生夫婦有意出售房子，他便假裝好心幫忙將房子於網絡上架出售，實際趁機套取對方身份和房產資料，並偽造了《委託書》謊稱自己是親戚獲委託將房子對外出租。

最終，半年來透過房租、押金、中介費等，潘某某共獲得10688元。目前，因涉嫌詐騙，潘某某已被警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。