河北學校門口放錘子「免費碎手機」惹議　校方：會賠錢給家長

不少學校都嚴控學生在校園範圍內使用手機，然而河北秦皇島一學校周六（3日）被曝讓工作人員在校門口「免費碎手機」，採取如此極端的方式管控，引起熱議。



照片顯示，工作人員在校門口擺放桌子，並在桌上放錘子和貼上「免費碎手機」的字樣。校方表示，學校不允許帶手機，如有需要，學生可以提前報備並將手機交由班主任代管，但一旦發現學生沒有提前報備，偷摸帶手機，手機便會被砸碎，學校則會照價賠償給家長。工作人員又稱，事件已經過家長同意。

雖然如此，事件傳出後仍引起網民熱議，輿論紛紛認為以破壞個人財產的方式規範學生行為不妥，並指禁不如導，簡單粗暴解決不了任何問題，也有人表示砸手機是浪費資源。不過也有家長表示支持，認為手機會過於分散學生的注意力。

網民點睇：

照價賠償，家長同意，那也沒啥問題了吧

那我揍你一頓賠你醫藥費行嗎？

現在學校和教育不能混為一談了

回歸教育就好，不必大砸財物傷財傷物

真能原價賠償還好吧，比賣二手划算多了

我打賭這些學生中會有很多人畢業以後報復性玩手機，和沈迷網游一個效果。我真不覺得純粹的擁堵壓抑式教育能100%對學生長期發展有利，天天騙高中生上了大學就解放了只能培養出一群上了大學就開始擺爛放棄機會的人

