有片｜湖南大媽攜兩袋貨物搭巴士　拒買「貨票」遭不忿男狠踢下車

湖南大媽攜兩大袋貨物搭乘巴士，被司機要求購買「貨票」，惟雙方因此發生爭執，隨後一名忿忿不平的乘客更是連推帶踢將大媽趕出車廂，事件引發廣泛關注。



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據內地媒體報道，事發於周二（6日）下午，湖南益陽6路巴士內，一名大媽上車後刷了老年卡（即可以免費搭乘巴士），但因其攜帶了兩大袋「泡泡棒」貨物，故被司機要求購買「貨票」，大媽不肯後與司機發生爭吵。

巴士內閉路電視拍到，在停靠一處巴士站台時，一名坐在巴士後方的光頭男性乘客，竟上前將大媽的兩大袋貨物丟出車外，在與司機的完美「配合」下，這名男性乘客還將大媽推下車並踢了兩腳，隨後車門關閉並迅速駛離。

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上述男性乘客的舉動引發網民熱議，「這個司機和踢人的男的嚴懲！太惡劣了」、「司機不制止踹人，見人踹下去了立馬關門」、「要是我媽遇到這種事情，我要跟那個男的拼了！氣死我！！這個人沒有媽媽嘛？」、「只要老年卡是真的，你就沒權利趕人下車」；亦有網民認為，就算大媽有錯，也不是男子打人的理由。

對此，周三（7日）上午，益陽市道路運輸服務中心有工作人員表示，對攜帶大件貨物的巴士乘客有收取「貨票」的規定，針對上述影片中的情況，當地警方已經介入調查。