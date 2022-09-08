湖南大媽攜貨搭巴士與司機爭執　男乘客怨耽誤時間狠踢落車被拘

湖南一名大媽攜貨物搭乘巴士，竟慘遭同車另一乘客踢出車廂，造成身體受輕傷。警方周三（7日）通報指，踢人男子因涉嫌尋釁滋事已被拘捕，目前案件正在進一步辦理中。



警方通報指，踢人男子因涉嫌尋釁滋事已被拘捕，目前案件正在進一步辦理中。（微博）

益陽市公安局赫山分局發布警情通報指，周二（6日）下午1時許，67歲的郭某攜帶貨物在資陽區橋北廣場站上車乘搭6路巴士時，因車費問題與司機發生爭執。

通報續指，巴士抵達赫山區橋南站後，同車乘客李某波因抱怨郭某與司機爭執導致停車耽誤了他時間，便將郭某的貨物丟出車外，並對郭某採取推搡、腳踹等行為將其踹下車。

通報稱，經鑑定，受害人郭某傷勢構成輕微傷。目前，李某波因涉嫌尋釁滋事已被抓獲歸案，案件正在進一步辦理中。

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據早前報道，上述大媽刷老年卡免費乘搭益陽6路巴士，因攜帶了兩大袋「泡泡棒」貨物，故被司機要求購買「貨票」，大媽不肯後與司機發生爭吵。巴士內閉路電視拍到，一名男性乘客在與司機的完美「配合」下，先將大媽貨物丟出車外，又把大媽推下車還踢了兩腳，隨後車門關閉並迅速駛離。

因巴士司機的做法引發不少爭議，但警情通報未有提及對司機的處理結果，故有不少網民都質疑：「司機呢，這個司機不是問題更大嗎，他直接就關門了」、「67歲老人用老年卡怎麼了還辱罵老人？不讓老人上車人被踹下去了趕緊關門，和光頭男狼狽為奸處理司機啊」、「公交集團不處罰司機嗎？」、「出這種事也不管直接關門走人？」、「那個阿姨不是刷了老年卡嗎？刷卡上車她有什麼問題？」。